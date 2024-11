Fallout 76 annuncia un nuovo traguardo di giocatori, mentre vi chiede di votare per lui agli Steam Awards

Fallout 76, all'epoca dell'uscita, non aveva convinto propriamente tutti con la sua formula online, di certo non i puristi del single player. Bethesda ha però continuato a investire nel progetto, migliorandolo di momento in momento, e di conseguenza ottenendo sempre più giocatori.

Ora, il numero di utenti di Fallout 76 è aumentato ancora di più e ha raggiunto una cifra veramente notevole: 21 milioni di giocatori.