Il prossimo aggiornamento di Palworld riceve alcuni dettagli ed è più grande del previsto

Non è stata annunciata una data di uscita specifica per il mese di dicembre. Vediamo però cosa è stato confermato.

Pocketpair ha annunciato che il prossimo aggiornamento importante per Palworld , gioco open-world di sopravvivenza e costruzione, sarà pubblicato a dicembre . Verrà aggiunta una nuova isola grande , che permetterà di continuare a esplorare il mondo di gioco e catturare nuovi Pal.

I dettagli sull'aggiornamento di Palworld

Questa nuova isola misteriosa è la più grande e la più complessa da esplorare di Palworld, ad oggi. L'isola è circa sei volte più grande di Sakurajima, che ricordiamo è stata aggiunta nell'ultimo aggiornamento principale. In tale nuova ambientazione sono presenti potenti torri boss e molte nuove specie feroci di Pals.

Verrà inoltre aggiunta una grande quantità di nuovi contenuti. Sul canale YouTube di Palworld e sui social media ufficiali verranno fatti degli annunci che illustreranno i nuovi contenuti prima dell'uscita del gioco.

Per ora questo è quanto sappiamo sul nuovo contenuto, che dovrebbe arrivare entro una trentina di giorni. Ricordiamo poi che è stata confermata anche una collaborazione tra Palworld e Terraria: vediamo i dettagli confermati a riguardo.

Un gruppo di Pal in Palworld in una caverna piena di cristalli dorati

Infine, ricordiamo anche che Palworld è disponibile in versione accesso anticipato su Xbox One, Xbox Series X | S (anche su Game Pass), PC via Steam e Microsoft Store (e PC Game Pass) e anche su PlayStation 5, la versione più recentemente pubblicata.