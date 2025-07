Nintendo accusa Palworld di aver copiato una meccanica da Pokémon, ma sembra in difficoltà

Nella causa legale contro Pocketpair, Nintendo ha accusato Palworld di aver copiato una meccanica da Pokémon, quella del cambio di cavalcatura al volo, ma nel tentativo di rafforzare la propria tesi ha richiesto una modifica dei suoi stessi brevetti che è stata definita "bizzarra" dagli esperti.

Il consulente legale Florian Mueller, dall'alto della sua esperienza in cause legate ai brevetti, ha detto di non aver mai visto utilizzare espressioni come quelle inserite da Nintendo all'interno dei suoi documenti, che a suo dire potrebbero rivelarsi poco chiare in ambito giuridico, producendo risultati contrari a quelli desiderati.

Il fatto poi che la modifica sia stata richiesta nel bel mezzo della causa legale sembra indicare il fatto che Nintendo non sia più sicura delle proprie argomentazioni e abbia tentato una mossa praticamente disperata per rovesciare le sorti di un procedimento da cui potrebbe uscire sconfitta.

Come forse ricorderete, la denuncia fatta dalla casa di Kyoto riguarda in totale tre brevetti che Palworld avrebbe violato, ma per il momento l'operazione non è uscita dai confini nipponici e non è chiaro come mai l'azienda non si sia ancora mossa negli Stati Uniti.