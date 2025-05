Il team di Palworld sa bene come sviluppare aggiornamenti più rapidamente, ma non lo farà

Buckley ha però spiegato che non è affatto una cosa così semplice .

John "Bucky" Buckley - il community manager di Palworld - ha risposto a dei giocatori che si chiedevano perché PocketPair non possa semplicemente assumere più sviluppatori così da produrre gli aggiornamenti del videogioco più rapidamente . Dopotutto, secondo i fan, il videogioco ha venduto così tanto che i soldi non dovrebbero essere un problema.

Perché PocketPair non assume nuovi sviluppatori di Palworld

Bucky spiega che i giocatori non si rendono conto di quanto una "semplice" aggiornamento di un videogioco (non solo Palworld, in generale) può richiedere molto più tempo di quanto si pensi.

Inoltre, aggiunge: "Le stesse persone che dicono 'hanno guadagnato un sacco di soldi, possono assumere più persone!' sono le stesse persone che si infastidiscono quando una compagnia cresce troppo e diventa troppo 'aziendale'." Spiega che PocketPair potrebbe assumere più persone anche domani, ma questo "rischia di cambiare la cultura della compagnia".

Dal suo punto di vista, trovare le giuste persone è più importante che aumentare il numero totale di sviluppatori. Infine, afferma: "La parola 'sostenibile' è diventata una sorta di spauracchio per molti, ma l'obiettivo è realizzare giochi in un modo sostenibile, ovvero evitare di assumere all'inverosimile e bruciare tutti i fondi. È così che le compagnie cadono nella solita trappola e diventano viscide".

Bisogna inoltre aggiungere che Palworld non è certo povero di novità e, ad esempio, il crossover tra Palworld e Terraria ha un periodo di uscita, introdurrà anche nuovi Pal e isole.