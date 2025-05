Hideo Kojima commenta Mission Impossible The Final Reckoning ed è la miglior pubblicità possibile

Se siete fan di Hideo Kojima , scommettiamo che non vi limitiate a giocare i suoi videogiochi, ma siate sempre pronti a seguire i suoi consigli per altri media, ad esempio per il cinema. Il director è da sempre un grande appassionato di film e non manca di indicare i propri pensieri tramite i social.

Le parole di Kojima su Mission: Impossible - The Final Reckoning

Come forse saprete, una generica regola non scritta è che meno parole Kojima spende su un film, meno questo gli è piaciuto. Nel caso di Mission: Impossible - The Final Reckoning, Kojima non è stato parco di parole.

"Sono andato a vedere Mission: Impossible - The Final Reckoning in IMAX. Inizia con Tom che saluta il pubblico e finisce con una sua occhiata nella nostra direzione", ha scritto Kojima su Twitter. "Questo non era un film su Ethan Hunt che salvava il mondo dalla minaccia del dominio digitale: era un film su Tom Cruise, che metteva in gioco la sua vita in una lotta disperata per salvare il cinema stesso, che sta lentamente scomparendo dal mondo".

"È il film di un uomo che vive e respira il cinema. Voglio ancora vederlo continuare a rendere possibile l'impossibile. Spero che questa serie continui. A 61 anni, sono orgoglioso di essere un seguace di Tom, che ne ha 62", ha concluso.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

In allegato mostra la locandina giapponese del film, quella occidentale, un paio di poster e una sua foto sottosopra seduto al cinema. Vi segnaliamo anche Hideo Kojima ha sempre voluto dirigere un film, ma del Toro gli ha fatto cambiare idea.