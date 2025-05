Hideo Kojima ha sempre voluto dirigere un film, ma del Toro gli ha fatto cambiare idea

Hideo Kojima crea videogiochi ma è anche un grandissimo amante del cinema, come un po' tutti sanno. Il director ha sempre voluto dirigere un film, ma Guillermo del Toro lo ha convinto a non farlo.

Perché Kojima ha cambiato idea

Ricordiamo che del Toro è un famoso regista, che ha diretto La forma dell'acqua e Il labirinto del fauno, ma ha inoltre dato il volto a Heartman in Death Stranding.

Kojima ha spiegato: "Sto rivalutando le mie priorità su ciò che dovrei fare." Parlando con del Toro e Nicolas Winding Refn (regista di Drive, ma anche uno degli attori di Death Stranding) ha discusso di "quanto tempo mi rimane per creare".

"Ho sempre avuto l'ambizione di dirigere un film, e ammalarmi mi ha fatto pensare: se volessi fare un film, dovrei farlo a sessant'anni, cosa che sarebbe fisicamente molto difficile da fare".

A quanto pare, del Toro ha detto a Kojima di ripensare alle sue ambizioni cinematografiche. "Non devi fare film live action. Quello che stai facendo ora [nei giochi] è come un film in live action. Non fare questa cosa vecchio stile di passare al cinema - fai solo quello che stai già facendo'".

"Penso sempre ai prossimi dieci anni", ha aggiunto Kojima. "Poiché si tratta di un'azienda relativamente piccola, a differenza di altre società del settore come Sega o Nintendo, devo dire allo staff dove siamo diretti nei prossimi dieci anni". Quindi la sua priorità per il momento è realizzare videogiochi, come OD e Physint.

Sappiamo comunque che Kojima sarà almeno in parte coinvolto nel film di A24 basato su Death Stranding.