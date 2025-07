Hideo Kojima dice di essere come Tom Cruise

Hideo Kojima ha detto di essere come Tom Cruise, nel senso che condivide la stessa filosofia dell'attore americano. "Voglio continuare a creare cose fino al giorno della mia morte", ha spiegato il game director giapponese in una recente intervista.

"La mia vita è stata dedicata alla creazione di cose, questo è ciò che mi dà gioia", ha dichiarato Kojima. "Voglio creare finché il mio corpo e il mio cervello continueranno a funzionare. Prenderò in considerazione l'idea di fermarmi se dovesse iniziare a essere un problema per le persone intorno a me, ma voglio continuare a creare cose fino al giorno della mia morte."

In tal senso, l'autore nipponico ha citato alcuni commenti di Tom Cruise, che durante la premiere di Mission: Impossible - The Final Reckoning ha detto di non voler mai smettere di fare film, scherzando sul fatto che continuerà a girarne anche quando avrà più di cento anni."

"Sono cresciuto guardando film, quindi mi influenzano per quanto riguarda l'illuminazione, il design dei personaggi, la regia e così via, ma sono consapevole del fatto che non sto facendo un film, e il mio approccio fondamentale è considerare ciò che può essere fatto solo in un videogioco, incluso un certo senso di stravaganza:"