OD di Kojima Productions e Microsoft è davvero a rischio? Un giornalista ha indagato

Le informazioni arrivano da Kindekuma, un utente di ResetEra che in passato ha condiviso informazioni legate a Xbox. Ora, però, il giornalista Jez Corden di Windows Central afferma che in realtà il videogioco - almeno per il momento - è al sicuro.

Le parole di Corden su OD

Corden scrive infatti che, secondo le fonti a sua disposizione, OD di Kojima Productions è ancora in sviluppo e pubblicato da Microsoft. Ovviamente le cose potrebbero cambiare in futuro, considerando che da tempo la compagnia di Redmond sta facendo tagli su tagli.

Va detto che Kindekuma, per primo, aveva segnalato le informazioni su OD affermando che era bene prendere il tutto con delle enormi molle e che non aveva la certezza che fosse vero. Certo, un altro leaker, Delaney, si è inserito a supporto affermando che da tempo sentiva qualcosa di simile.

Purtroppo in questo "scontro" di rumor è difficile avere la certezza di chi abbia ragione. Forse la verità è nel mezzo, ovvero che la collaborazione con Kojima Productions era sotto scrutinio ma che alla fine Microsoft ha deciso di proseguire.

Ora che Death Stranding 2 è stato pubblicato, forse ci sarà nuovo spazio per OD e, magari a fine anno ai The Game Awards, ci sarà modo di scoprire di più a riguardo. In attesa di novità, vi lasciamo alla recensione di Death Stranding 2: On the Beach.