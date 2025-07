OD sarà completamente diverso da tutto il resto dice Hideo Kojima, un horror da "amare o odiare"

Dall'intervista di Ssense a Hideo Kojima arrivano informazioni anche su OD, il misterioso horror su cui il designer sta lavorando da tempo in collaborazione con Xbox, e che sembra essere qualcosa di completamente diverso da tutto il resto, anche da Death Stranding 2, e che si potrà "amare o odiare".

In linea con la visione più volte ribadita dall'autore sulla necessità di proporre qualcosa di diverso - motivo per il quale Kojima pare non giocherà Metal Gear Solid Delta - OD è un progetto "un po' rischioso", ha riferito, "un gioco come non si era mai visto prima".

Al titolo in questione sta collaborando anche il regista e sceneggiatore Jordan Peele, ormai un nome estremamente noto nell'ambito degli horror, e nel cast ha vari attori come Hunter Schafer, Sophia Lillis e Udo Kier.