Sesame, l’IA che conversa come un umano, arriva in italiano: ecco cosa sapere

La startup statunitense Sesame ha ampliato la disponibilità della sua demo vocale, introducendo il supporto a nuove lingue tra cui l'italiano . Dopo alcuni mesi di test limitati all'inglese, l'assistente AI è ora in grado di conversare in maniera realistica anche in francese, tedesco, spagnolo, cinese, giapponese e coreano.

Come funziona Sesame

Sesame si basa su un modello di linguaggio conversazionale in grado di analizzare non solo le parole pronunciate, ma anche intonazione, ritmo e pause. Questa capacità consente alla voce artificiale di modulare la risposta adattandosi al contesto, offrendo un'interazione più naturale rispetto ai chatbot tradizionali. Due voci, Maya e Miles, una femminile e una maschile, sono al centro dell'esperienza e risultano disponibili in tutte le lingue supportate.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Gli sviluppatori sottolineano che, nonostante l'italiano e le altre lingue siano state aggiunte di recente, il livello di fluidità e naturalezza è paragonabile a quello dell'inglese. Per iniziare a utilizzare il servizio è sufficiente accedere alla pagina web dedicata, selezionare la voce preferita e avviare la conversazione. Il sistema risponde inizialmente in inglese, ma si adatta rapidamente alla lingua utilizzata dall'interlocutore.

La demo è gratuita e aperta a tutti, con un limite di cinque minuti. Effettuando l'accesso tramite account Google o Apple, la durata può essere estesa fino a trenta minuti. La registrazione permette inoltre di salvare lo storico delle chiamate e personalizzare alcuni parametri come nome, età e genere. In questo caso, gli utenti devono ricordarsi di impostare manualmente la lingua italiana, che sarà memorizzata per le conversazioni successive.

L'esperienza, tuttavia, non è priva di criticità. La policy di Sesame AI prevede l'utilizzo dei dati raccolti - inclusi voce, testi e modalità d'uso - per migliorare i propri modelli. L'attuale versione web rappresenta comunque solo un'anteprima del progetto: l'azienda punta infatti a sviluppare un modello multimodale capace di integrarsi in dispositivi indossabili, assistenti vocali e soluzioni per l'accessibilità, come sistemi di text-to-speech per ipovedenti o traduttori in tempo reale.

Voi l'avete già provato? E che cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto Apple è sotto pressione proprio per l'intelligenza artificiale e c'è l'ipotesi di una acquisizione miliardaria.