0

Logitech G203: il mouse da gaming (quasi) al minimo storico su Amazon, sfrutto lo sconto e acquistalo ad un super prezzo

Su Amazon, oggi, viene applicato un ottimo sconto sul mouse da gaming Logitech G203 che viene venduto (quasi) al suo minimo storico sulla piattaforma.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   21/08/2025
Mouse Logitech G203

Su Amazon, oggi, viene messo in promozione il mouse da gaming Logitech G2023: l'offerta prevede l'applicazione di uno sconto del 20% che fa calare il prezzo del dispositivo a soli 2€ in più rispetto al suo minimo storico: 19,99€. Puoi acquistare il mouse direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Il mouse Logitech G203 è una scelta ideale per chi cerca precisione, comfort e personalizzazione in un unico dispositivo da gaming. Logitech è un brand che non ha bisogno di presentazioni: con una lunga tradizione riesce a garantire qualità e affidabilità per ogni dispositivo prodotto.

Ulteriori dettagli sul mouse

Questo mouse è dotato di un sensore da 8.000 DPI, garantisce una risposta rapida e accurata a ogni movimento, con la possibilità di regolare facilmente la sensibilità attraverso il software Logitech G HUB. Grazie ai cinque livelli DPI selezionabili, è possibile passare da un'impostazione all'altra in modo immediato, adattando il mouse a ogni situazione di gioco.

Mouse Logitech G203
Mouse Logitech G203

Uno dei punti di forza del G203 è l'illuminazione LIGHTSYNC RGB, che offre effetti dinamici e personalizzabili su un'incredibile gamma di circa 16,8 milioni di colori. La forma ergonomica e l'intuitivo layout a 6 pulsanti garantiscono comfort anche durante lunghe sessioni.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Tecnologia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Logitech G203: il mouse da gaming (quasi) al minimo storico su Amazon, sfrutto lo sconto e acquistalo ad un super prezzo