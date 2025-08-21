Logitech G203: il mouse da gaming (quasi) al minimo storico su Amazon, sfrutto lo sconto e acquistalo ad un super prezzo

Su Amazon, oggi, viene messo in promozione il mouse da gaming Logitech G2023 : l'offerta prevede l'applicazione di uno sconto del 20% che fa calare il prezzo del dispositivo a soli 2€ in più rispetto al suo minimo storico: 19,99€ . Puoi acquistare il mouse direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Il mouse Logitech G203 è una scelta ideale per chi cerca precisione, comfort e personalizzazione in un unico dispositivo da gaming. Logitech è un brand che non ha bisogno di presentazioni: con una lunga tradizione riesce a garantire qualità e affidabilità per ogni dispositivo prodotto.

Ulteriori dettagli sul mouse

Questo mouse è dotato di un sensore da 8.000 DPI, garantisce una risposta rapida e accurata a ogni movimento, con la possibilità di regolare facilmente la sensibilità attraverso il software Logitech G HUB. Grazie ai cinque livelli DPI selezionabili, è possibile passare da un'impostazione all'altra in modo immediato, adattando il mouse a ogni situazione di gioco.

Uno dei punti di forza del G203 è l'illuminazione LIGHTSYNC RGB, che offre effetti dinamici e personalizzabili su un'incredibile gamma di circa 16,8 milioni di colori. La forma ergonomica e l'intuitivo layout a 6 pulsanti garantiscono comfort anche durante lunghe sessioni.