OnePlus 15R, la recensione dello smartphone Android che punta ai gamer

Disponibile al prezzo di listino di 729 Euro nella configurazione da 12/256 GB e 829 Euro per il taglio 12/512 GB, OnePlus 15R è chiamato a confermare la validità della strada tracciata dal precedente OnePlus 13R, ma con un sostanziale cambiamento nella comunicazione da parte dell'azienda, che ora lo promuove come uno smartphone con una forte propensione al gaming . Andiamo dunque a scoprire se si tratta di una scelta basata sui fatti o di un banale tentativo di trovare a OnePlus 15R una collocazione alternativa a quella dei prodotti delle aziende gemelle OPPO e Realme.

Da vero flagship è anche la dotazione di accessori di OnePlus 15R, nel senso che è particolarmente scarna: nella confezione si trova dunque soltanto un cavo USB-C rosso, come da tradizione della casa.

Si torna invece su un profilo di primo livello per quel che riguarda la resistenza agli elementi, con la certificazione IP68/IP69K che garantisce la massima protezione contro polvere e acqua (anche in presenza di spruzzi fino a 80°C di temperatura) e la tolleranza all'immersione per 30 minuti a una profondità di 1.5 metri.

Se quindi OnePlus 15R vuole identificarsi come uno smartphone orientato al gaming, parte decisamente col piede giusto, aggiungendo a questo piatto già molto ricco una GPU Adreno 829 e uno scheduler CPU proprietario che dovrebbe ulteriormente migliorare le performance nei videogiochi . Eccellente anche l'assortimento di memorie, con 12 GB di RAM di tipo LPDDR5X Ultra e 256/512 GB di spazio di archiviazione di tipo UFS 4.1, entrambe le più veloci attualmente in circolazione.

Un cambio di paradigma si vede effettivamente già nella dotazione hardware di OnePlus 15R, che diversamente dal passato non si basa su un chipset della precedente generazione ma va a pescare un nome del tutto inedito: lo smartphone è dunque il primo a essere distribuito globalmente con il nuovissimo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 , un processore octa core realizzato con processo produttivo a 3 nanometri che in termini di potenza bruta è appena un gradino sotto alla controparte Elite adottata dalla maggior parte dei flagship più recenti (tra cui lo stesso OnePlus 15).

Design

Dal punto di vista del design, OnePlus 15R non ha nessuna intenzione di stravolgere quanto fatto dal fratello maggiore OnePlus 15 nemmeno due mesi fa: di conseguenza, i due dispositivi sono decisamente simili, anche se le differenze non mancano e cominciano dalle colorazioni disponibili, che in questo caso sono Mint Breeze e Charcoal Black.

La scocca di OnePlus 15R è piacevole al tocco e non trattiene le impronte

La scocca posteriore è realizzata in fibra di vetro mista a plastica con una finitura opaca piacevole al tatto e molto efficace nel non trattenere le impronte. Al centro della cover campeggia come sempre il logo dell'azienda, mentre il modulo fotocamere è costituito da un rettangolo dai bordi smussati che riprende il colore della cornice ed è posizionato nell'angolo superiore sinistro, leggermente in rilievo rispetto al corpo.

Lo schermo da 6.83 pollici è piatto e rivestito da vetro Gorilla Glass 7i e da una pellicola protettiva pre-applicata, è incastonato da bordi sottili e presenta un punch hole per la fotocamera frontale che come di consueto trova spazio al centro del lato superiore del pannello.

Lo schermo di OnePlus 15R è protetto da Gorilla Glass 7i

Il frame è realizzato in alluminio con angoli arrotondati e presenta la consueta disposizione degli elementi di casa OnePlus: a sinistra ci sono il tasto di accensione e il bilanciere per il volume, in alto lo speaker secondario e la porta a infrarossi, in basso l'altoparlante principale, la porta USB-C e il carrellino per le nanoSIM, e a sinistra il pulsante Plus Key che può essere associato a una varietà di funzioni e che pare avere definitivamente sostituito lo storico Alert Slider.

Le dimensioni pari a 163.4 x 77 x 8.3 mm per 215 grammi di peso parlano invece di uno smartphone leggermente più voluminoso sia di OnePlus 15 sia del precedente OnePlus 13R, ma comunque assolutamente in linea con quelli che sono gli standard di mercato attuali.