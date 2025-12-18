Android 16 QPR3 ora segnala quali app accedono alla vostra posizione

La Beta 1 di Android 16 QPR3 è disponibile e introduce una novità precedentemente testata in Android 13, tuttavia mai distribuita ufficialmente. Si tratta di una nuova icona blu che permette agli utenti di vedere in modo esplicito quale app sta attualmente accedendo alla loro posizione . In precedenza, lo ricordiamo, il sistema avvisava dell'accesso alla posizione, ma senza identificare l'app specifica. Questo cambiamento dovrebbe permettere agli utenti di avere maggiore controllo sulla privacy e su quali applicazioni andrebbero limitate, eventualmente. Vediamo meglio i dettagli.

La nuova icona

Come vi abbiamo anticipato, la Beta 1 di Android 16 QPR3 è disponibile per i dispositivi Pixel. Tra le varie novità che riepilogheremo tra poco, è presente ora l'indicatore di posizione espandibile nella barra di stato. Questi indicatori sono stati introdotti a partire da Android 12, in particolare per avvisare l'utente quando un'app accede alla fotocamera o al microfono, in quel caso con un'icona verde presente nella barra di stato. Quando un'app aveva accesso alla posizione, però, Android non mostrava l'applicazione, ma veniva visualizzata la dicitura "Microfono, Fotocamera e Posizione".

Adesso il nuovo indicatore è caratterizzato da uno sfondo blu (diventa verde se più permessi sono in uso allo stesso momento), mostrando esattamente quali app stanno utilizzando la vostra posizione.

Le nuove informazioni visualizzate

Questa novità era stata testata in Android 13, in modo da differenziare più chiaramente gli indicatori di privacy, ma non è mai stata resa pubblica. Si tratta comunque di un'aggiunta molto utile che permette di avere maggiore controllo sulla propria privacy, proteggendo i propri dati sensibili e individuando eventuali comportamenti indesiderati.