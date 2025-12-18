Motorola Signature, spuntano dei leak: trapelano le immagini del primo super flagship dell'azienda

Le recenti immagini trapelate online offrono lo sguardo più chiaro finora su quello che potrebbe essere il primo smartphone della nuova linea "Signature" di Motorola, un progetto pensato per inaugurare una fascia ancora più premium rispetto ai tradizionali modelli Edge.
Le indiscrezioni, diffuse dal noto leaker Evan Blass, suggeriscono che questo dispositivo rappresenterà un cambio di strategia importante per il brand, sia dal punto di vista del design sia da quello del posizionamento sul mercato. Secondo le informazioni emerse, il nuovo flagship non dovrebbe debuttare come Edge Ultra, ma come capostipite di una famiglia completamente nuova.
La nuova linea flagship di Motorola potrebbe chiamarsi "Signature"
Le immagini mostrano il telefono in due colorazioni eleganti, Carbon e Martini Olive, entrambe pensate per trasmettere un senso di esclusività. Il frontale rivela un display con foro centrale per la fotocamera e bordi curvi, una scelta che rafforza l'estetica da vero top di gamma.
Sul retro spicca un ampio modulo fotografico quadrato posizionato nell'angolo superiore sinistro, che ospita un sistema a tre fotocamere accompagnato da flash LED. Nonostante la presenza di un comparto fotografico importante, il dispositivo appare piuttosto sottile, segno di una particolare attenzione all'ergonomia e al design.
Alcuni (potenziali) dettagli tecnici sul nuovo Motorola "Signature"
Le specifiche della fotocamera sono uno degli aspetti più interessanti emersi dai leak. Il nuovo Motorola Signature dovrebbe integrare un teleobiettivo con lunghezza focale variabile da 12 a 71 mm, sensore Sony LYTIA e stabilizzazione ottica dell'immagine. La compatibilità con Dolby Vision lascia inoltre intendere prestazioni di alto livello anche sul fronte video.
Altri rumor precedenti completano il quadro tecnico: si parla di un processore Snapdragon 8 Gen 5, affiancato da 16 GB di RAM, una configurazione che garantirebbe potenza e fluidità anche negli scenari più esigenti. Lo schermo dovrebbe essere un OLED da 1,5K. Resta ancora ignota la data di presentazione ufficiale.