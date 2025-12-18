0

Yakuza Kiwami 3 e Dark Ties per PC è in preordine su Instant Gaming

Tra le proposte di Instant Gaming troviamo Yakuza Kiwami 3 e Dark Ties in preordine. Vediamo quanto costa e tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   18/12/2025
Yakuza Kiwami 3 e Dark Ties
Su Instant Gaming è disponibile il preordine di Yakuza Kiwami 3 e Dark Ties per PC a 39,99 € invece di 60 €. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 48,79 €. Se sei interessato, puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Si tratta in questo caso della versione per Steam. Riscattare il gioco è semplicissimo: una volta acquistato ti arriverà la chiave di gioco. Non dovrai fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ora qualche dettaglio su questo titolo affinché tu possa valutarne l'acquisto. Il gioco uscirà il 12 febbraio 2026.

Cos'è Yakuza Kiwami 3 e Dark Ties

Preordinando questo gioco riceverai il Tipo leggendario: Ichiban Kasuga. Inoltre, se il prezzo dovesse calare prima dell'uscita, Instant Gaming ti rimborserà la differenza. In questa avventura seguirai la storia di Kazuma Kiryu nel remake totale di Yakuza 3. Ogni aspetto è stato migliorato per offrire un'esperienza ancora più coinvolgente, dai dettagli delle vie di Tokyo a un combattimento rinnovato per portare le risse a un brutale livello superiore.

Anche le scene legate alla storia sono ancora più profonde ed emozionanti, con nuove esperienze aggiuntive. Dark Ties, invece, segue le vicende di Yoshitaka Mine in un nuovo gioco incluso.

#Sconti
