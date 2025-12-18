2

Sega ha annunciato il Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties Direct

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties sarà protagonista di uno showcase dedicato, dove Sega e Ryu Ga Gotoku sveleranno nuovi dettagli.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   18/12/2025
Kazuma Kiryu in Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties
Sega e Ryu Ga Gotoku Studio hanno svelato il Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties Direct, una presentazione interamente dedicata al remake del terzo capitolo della serie in arrivo il prossimo anno su PC e console.

L'appuntamento è fissato alle 02:00 italiane del 23 dicembre, non proprio un orario comodissimo per noi europei. Sarà possibile seguire la diretta in streaming sui canali Twitch e YouTube ufficiali di Sega, oppure recuperarla successivamente in differita. Su YouTube saranno disponibili anche i sottotitoli in italiano.

Un nuovo sguardo al remake prima del debutto nei negozi

Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull'evento, ma è lecito aspettarsi che gli sviluppatori mostrino le ultime novità del remake, eventuali contenuti inediti e una panoramica generale del titolo in vista del lancio, fissato al 12 febbraio su PS4, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC.

Yakuza Kiwami 3 è il remake del terzo capitolo della celebre saga di SEGA, che riporta in vita l'avventura di Kazuma Kiryu con grafica aggiornata e miglioramenti al gameplay. Ambientato tra Okinawa e il quartiere fittizio di Tokyo Kamurocho, il gioco alterna momenti di vita quotidiana, attività secondarie e intense battaglie a colpi di arti marziali. Oltre a nuovi contenuti, minigiochi e modifiche al sistema di gioco, il rifacimento include anche Dark Ties, una storia separata che permette di vestire i panni di Yoshitaka Mine, l'antagonista del capitolo, approfondendo la sua discesa nel mondo criminale e i legami con altri personaggi chiave.

