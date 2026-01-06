La sequenza introduttiva di Dragon Quest 7 Reimagined annuncia la demo

Square Enix ha pubblicato la sequenza introduttiva di Dragon Quest 7 Reimagined, che include circa due minuti di sequenze in cui vengono presentati i protagonisti dell'avventura e gli scenari che avranno modo di visitare nel corso della campagna.

Il video conferma l'efficacia dello stile utilizzato per il remake, che al di là delle scene di intermezzo sfrutta alcuni effetti grafici per creare una sorta di diorama al cui interno si muovono i personaggi, portati sullo schermo con un design che ricorda i giocattoli.

Il risultato finale è insomma davvero piacevole e riesce a trasmettere molto bene le atmosfere della serie Dragon Quest, restando fedele alla tradizione originale ma rinnovando al contempo l'intero comparto tecnico.

Lo stesso discorso vale ovviamente per le iconiche musiche della saga, che ci accompagneranno anche stavolta durante le fasi esplorative e i coinvolgenti combattimenti che ci vedranno affrontare avversari man mano più forti e pericolosi.