La sequenza introduttiva di Dragon Quest 7 Reimagined annuncia la demo

Square Enix ha pubblicato la sequenza introduttiva di Dragon Quest 7 Reimagined, che include circa due minuti di sequenze in cui vengono presentati i protagonisti dell'avventura e gli scenari che avranno modo di visitare nel corso della campagna.
Il video conferma l'efficacia dello stile utilizzato per il remake, che al di là delle scene di intermezzo sfrutta alcuni effetti grafici per creare una sorta di diorama al cui interno si muovono i personaggi, portati sullo schermo con un design che ricorda i giocattoli.
Il risultato finale è insomma davvero piacevole e riesce a trasmettere molto bene le atmosfere della serie Dragon Quest, restando fedele alla tradizione originale ma rinnovando al contempo l'intero comparto tecnico.
Lo stesso discorso vale ovviamente per le iconiche musiche della saga, che ci accompagneranno anche stavolta durante le fasi esplorative e i coinvolgenti combattimenti che ci vedranno affrontare avversari man mano più forti e pericolosi.
La demo
Dicevamo però che la pubblicazione della sequenza introduttiva è servita a Square Enix anche per annunciare la demo di Dragon Quest 7 Reimagined, che sarà disponibile a partire da domani, 7 gennaio, e consentirà di trasferire i progressi nella versione completa del gioco.
Non è tutto: gli utenti che avranno modo di provare la demo riceveranno un premio speciale che potranno ugualmente portare all'interno del gioco completo, ovverosia "l'abito da giorno libero" per Maribel.
Insomma, fra poche ore potremo avere un assaggio del mondo di Dragon Quest 7 Reimagined in attesa di mettere le mani sull'avventura il prossimo 5 febbraio.