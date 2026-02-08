Dragon Quest 7 Reimagined, Code Vein 2 e Nioh 3 ricevono votoni da Famitsu

Come ogni settimana, sono ora disponibili i nuovi voti della testata giapponese Famitsu, che permette di farsi un'idea di quali sono le opinioni dei critici giapponesi nei confronti dei giochi del momento.

Prima di andare ai voti, però, ricordiamo che Famitsu usa una struttura a quattro recensioni, con quattro persone diverse che assegnano un voto in decimi per un valore massimo di quaranta punti. Il voto perfetto è difficile da ottenere, ovviamente, e l'ultimo che ci è riuscito è Like a Dragon: Infinite Wealth, del gennaio 2024.