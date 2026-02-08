1

Dragon Quest 7 Reimagined, Code Vein 2 e Nioh 3 ricevono votoni da Famitsu

La testata giapponese Famitsu ha detto la propria su vari videogiochi e i GDR nipponici del momento sono stati particolarmente apprezzati.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   08/02/2026
Due personaggi di Code Vein 2
Nioh 3
Come ogni settimana, sono ora disponibili i nuovi voti della testata giapponese Famitsu, che permette di farsi un'idea di quali sono le opinioni dei critici giapponesi nei confronti dei giochi del momento.

Prima di andare ai voti, però, ricordiamo che Famitsu usa una struttura a quattro recensioni, con quattro persone diverse che assegnano un voto in decimi per un valore massimo di quaranta punti. Il voto perfetto è difficile da ottenere, ovviamente, e l'ultimo che ci è riuscito è Like a Dragon: Infinite Wealth, del gennaio 2024.

I voti di Famitsu

Ecco i giochi recensiti da Famitsu e i relativi voti:

  • Dragon Quest 7 Reimagined - 9/9/9/9 | [36]
  • Nioh 3 - 9/9/9/9 | [36]
  • BlazBlue Entropy Effect X - 8/8/8/8 | [32]
  • Code Vein 2 - 8/8/8/8 | [32]
  • Maid of Salvation - 7/8/7/7 | [29]

A pari merito troviamo Dragon Quest 7 Reimagined e Nioh 3, considerati degni dai recensori di Famitsu di ricevere voti non inferiori a 9. A seguire troviamo Code Vein 2 e BlazBlue Entropy Effect X, un gioco roguelite d'azione 2D ambientato nel mondo dei picchiaduro BlazBlue.

A chiudere c'è invece Maid of Salvation, un altro gioco di ruolo d'azione con visuale dall'alto nel quale vestiamo i panni di una "Cameriera del Purgatorio" che deve portare la "Salvezza" alle anime perdute, con grosse spade e armi da fuoco. Il gioco è disponibile da ottobre.

Diteci, state giocando uno di questi titoli?

Segnalazione Errore
