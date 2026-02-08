Un video mostra la versione semidefinitiva di Impossible Mission 3 in azione

Oltre ad aprire le prenotazioni dell'edizione fisica di Impossible Mission 3 per Commodore 64, lo studio di sviluppo Icon64 ha anche pubblicato un video di gameplay tratto dalla versione semi defintiva del gioco. Perché semi? Perché è ancora in fase di test, ma il grosso è ormai fatto e la pubblicazione dovrebbe avvenire a breve.

Dove eravamo

Il filmato inizia mostrandoci l'introduzione animata, che inizia dalla conclusione del secondo capitolo, con la caduta del malvagio Elvin Atombender dalla sua torre.

Quindi apprendiamo che 2 anni dopo, l'Agente 4125, protagonista della serie, deve affrontarlo di nuovo, perché il suo antagonista è tutt'altro che trapassato e ha intenzioni bellicose. Non ci resta che passare all'azione.

Dopo il lancio con il paracadute dell'Agente 4125, arriviamo alla schermata dei titoli, da cui viene avviato il gioco vero e proprio, che si presenta in modo davvero classico, nonostante i tanti tocchi moderni. Ci sono quindi delle stanze da esplorare, disposte in una grossa torre e collegate da corridoi di servizio e ascensori. L'obiettivo? Esaminare tutti gli oggetti della base, evitanto al contempo nemici e trappole. Interessanti alcuni trovate tecniche, come l'effetto 3D degli ascensori, non proprio banale da realizzare sul biscottone.

Farcela non sarà per niente facile... altrimenti che missione impossibile sarebbe? Comunque sia, Impossible Mission 3 è previsto per il 2026 su Commodore 64, in versione cartuccia o digitale.