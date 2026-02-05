Impossibile Mission 3 per Commodore 64 esce nel 2026, anche su cartuccia

Impossible Mission 3 segna il ritorno di una delle saghe più iconiche della storia del Commodore 64. L'editore Psytronik Software, in collaborazione con Epyx Games, LLC., Code 10 Digital, Retro Games Ltd e ICON 64, ha annunciato che uscirà nel corso del 2026, anche su cartuccia. Volendo, potete già prenotarlo dal sito ufficiale.
Il giocatore torna a vestire i panni dell'Agente 4125, chiamato ancora una volta a fermare i piani del geniale e malvagio Elvin Atombender, ora rintanato in una base ancora più grande e pericolosa di quelle dei capitoli precedenti. L'obiettivo è chiaro: infiltrarsi nella struttura, superare trappole e sorveglianza, e porre fine al suo ennesimo piano criminale facendo affidamento su abilità, tempismo e sangue freddo.
Un miracolo tecnologico
Dal punto di vista ludico, Impossible Mission 3 cerca di espandere la formula classica, mantenendone lo spirito. Il giocatore può affrontare i robot utilizzando un'arma EMP, colpendoli singolarmente o scatenando potenti scariche ad area, oltre a posizionare esplosivi per distruggere parti danneggiate della mappa.
Il gioco sfrutta una cartuccia da ben 512K, una dimensione non propriamente standard per il sistema, anche se negli ultimi anni è stata usata da più di qualche sviluppatore, ed è pienamente compatibile con PAL e NTSC, oltre che con C64 Mini, Maxi e Ultimate, rendendolo accessibile sia ai puristi dell'hardware originale sia ai nuovi appassionati.
Il prezzo dell'edizione fisica del gioco è di 49,99 sterline. La confezione conterrà, oltre la cartuccia, anche un manuale cartaceo, un CD con la colonna sonora, un badge, un portachiavi a forma di robot, degli adesivi, l'overlay per i tasti funzione della tastiera, un poster e un art card. Chiaramente si tratta di un prodotto pensato per i collezionisti. È disponibile anche una Deluxe Download Edition, che include l'immagine .crt del gioco, il manuale in PDF e la colonna sonora completa in MP3 di alta qualità.
L'acquisto dell'edizione fisica include gratuitamente la versione digitale completa, che sarà inviata entro 24 ore dall'ordine.
La realizzazione del progetto porta la firma di Trevor Storey, responsabile di design, grafica e campioni vocali, con il codice sviluppato da Stuart Collier.