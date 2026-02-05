Impossibile Mission 3 per Commodore 64 esce nel 2026, anche su cartuccia

Il giocatore torna a vestire i panni dell'Agente 4125, chiamato ancora una volta a fermare i piani del geniale e malvagio Elvin Atombender , ora rintanato in una base ancora più grande e pericolosa di quelle dei capitoli precedenti. L'obiettivo è chiaro: infiltrarsi nella struttura, superare trappole e sorveglianza, e porre fine al suo ennesimo piano criminale facendo affidamento su abilità, tempismo e sangue freddo.

Impossible Mission 3 segna il ritorno di una delle saghe più iconiche della storia del Commodore 64. L'editore Psytronik Software, in collaborazione con Epyx Games, LLC., Code 10 Digital, Retro Games Ltd e ICON 64, ha annunciato che uscirà nel corso del 2026 , anche su cartuccia. Volendo, potete già prenotarlo dal sito ufficiale .

Un miracolo tecnologico

Dal punto di vista ludico, Impossible Mission 3 cerca di espandere la formula classica, mantenendone lo spirito. Il giocatore può affrontare i robot utilizzando un'arma EMP, colpendoli singolarmente o scatenando potenti scariche ad area, oltre a posizionare esplosivi per distruggere parti danneggiate della mappa.

Una delle schermate di Impossibile Mission 3

I salti dovranno essere davvero precisi

Il gioco sfrutta una cartuccia da ben 512K, una dimensione non propriamente standard per il sistema, anche se negli ultimi anni è stata usata da più di qualche sviluppatore, ed è pienamente compatibile con PAL e NTSC, oltre che con C64 Mini, Maxi e Ultimate, rendendolo accessibile sia ai puristi dell'hardware originale sia ai nuovi appassionati.

Il prezzo dell'edizione fisica del gioco è di 49,99 sterline. La confezione conterrà, oltre la cartuccia, anche un manuale cartaceo, un CD con la colonna sonora, un badge, un portachiavi a forma di robot, degli adesivi, l'overlay per i tasti funzione della tastiera, un poster e un art card. Chiaramente si tratta di un prodotto pensato per i collezionisti. È disponibile anche una Deluxe Download Edition, che include l'immagine .crt del gioco, il manuale in PDF e la colonna sonora completa in MP3 di alta qualità.

La copertina di Impossible Mission 3

L'acquisto dell'edizione fisica include gratuitamente la versione digitale completa, che sarà inviata entro 24 ore dall'ordine.

La realizzazione del progetto porta la firma di Trevor Storey, responsabile di design, grafica e campioni vocali, con il codice sviluppato da Stuart Collier.