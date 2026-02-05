Hollow Knight Nintendo Switch 2 Edition potrebbe arrivare prestissimo: un lancio a sorpresa?

Lo scorso dicembre, Team Cherry aveva annunciato il prossimo arrivo di Hollow Knight: Nintendo Switch 2 Edition, ovvero una riedizione aggiornata del primo capitolo della serie appositamente ottimizzata per la nuova console Nintendo, e la sua uscita potrebbe essere imminente secondo il sistema di classificazione PEGI, davvero "molto imminente".
In base a un aggiornamento sul database del sistema di classificazione europeo per i prodotti videoludici, Hollow Knight: Nintendo Switch 2 Edition dovrebbe uscire proprio oggi, 5 febbraio, con un aggiornamento gratuito per coloro che possiedono già la versione originale del gioco.
Considerando che proprio oggi pomeriggio si svolgerà il nuovo Nintendo Direct, viene da pensare che il lancio possa corrispondere a questa occasione, con una sorta di shadow drop durante l'evento o poco dopo.
Un possibile shadow drop durante il Nintendo Direct
Hollow Knight è stato annunciato per Nintendo Switch 2 il 16 dicembre scorso, con un lancio previsto per l'inizio del 2026 ma senza una data di uscita precisa, per il momento, dunque un lancio per il 5 febbraio rientrerebbe nella tempistica riferita in precedenza.
Di recente, la pagina sul gioco nel database del PECI è stata aggiornata e mostra il 5 febbraio come giorno di lancio di Hollow Knight: Nintendo Switch 2 Edition, e sebbene ovviamente vada presa come voce di corridoio, la fonte risulta affidabile.
A questo punto attendiamo di vedere se il gioco possa essere messo a disposizione nella giornata di oggi in corrispondenza con il nuovo Nintendo Direct dedicato ai giochi di terze parti, che si svolgerà oggi pomeriggio dalle 15:00 alle 15:30 e che seguiremo ovviamente in diretta.
La nuova versione di Hollow Knight conterà su modalità ad alto frame rate, risoluzioni più elevate, nuovi effetti visivi e accorgimenti pensati al fine di valorizzare la grafica disegnata a mano anche sulla nuova console Nintendo.
Inoltre, un corrispondente aggiornamento verrà effettuato anche su PS5 e Xbox Series X|S, mentre su PC verrà introdotto anche il supporto alle risoluzione ultrawide e altri miglioramenti sul fronte delle opzioni per gli utenti.