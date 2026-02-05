Hollow Knight Nintendo Switch 2 Edition potrebbe arrivare prestissimo: un lancio a sorpresa?

Lo scorso dicembre, Team Cherry aveva annunciato il prossimo arrivo di Hollow Knight: Nintendo Switch 2 Edition , ovvero una riedizione aggiornata del primo capitolo della serie appositamente ottimizzata per la nuova console Nintendo, e la sua uscita potrebbe essere imminente secondo il sistema di classificazione PEGI , davvero "molto imminente".

Un possibile shadow drop durante il Nintendo Direct

Hollow Knight è stato annunciato per Nintendo Switch 2 il 16 dicembre scorso, con un lancio previsto per l'inizio del 2026 ma senza una data di uscita precisa, per il momento, dunque un lancio per il 5 febbraio rientrerebbe nella tempistica riferita in precedenza.

Di recente, la pagina sul gioco nel database del PECI è stata aggiornata e mostra il 5 febbraio come giorno di lancio di Hollow Knight: Nintendo Switch 2 Edition, e sebbene ovviamente vada presa come voce di corridoio, la fonte risulta affidabile.

A questo punto attendiamo di vedere se il gioco possa essere messo a disposizione nella giornata di oggi in corrispondenza con il nuovo Nintendo Direct dedicato ai giochi di terze parti, che si svolgerà oggi pomeriggio dalle 15:00 alle 15:30 e che seguiremo ovviamente in diretta.

La nuova versione di Hollow Knight conterà su modalità ad alto frame rate, risoluzioni più elevate, nuovi effetti visivi e accorgimenti pensati al fine di valorizzare la grafica disegnata a mano anche sulla nuova console Nintendo.

Inoltre, un corrispondente aggiornamento verrà effettuato anche su PS5 e Xbox Series X|S, mentre su PC verrà introdotto anche il supporto alle risoluzione ultrawide e altri miglioramenti sul fronte delle opzioni per gli utenti.