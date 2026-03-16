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Le cuffie Sony WH-1000XM5 e WH-1000XM6 sono in super sconto su AliExpress

Tra le offerte di AliExpress troviamo le cuffie Sony WH-1000XM5 e WH-1000XM6 con cancellazione del rumore a prezzi scontati. Ecco ulteriori codici per risparmiare.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   16/03/2026
Cuffie Sony WH-1000XM5

Se cerchi nuove cuffie affidabili e di buona qualità, dotate anche di cancellazione del rumore, su AliExpress puoi trovare due prodotti Sony a prezzi vantaggiosi. Partiamo dal modello Sony WH-1000XM5, disponibile a circa 234,92 €. Con i codici MULTI30 o ITAS30 potrai risparmiare altri 30 €. Se sei interessato, puoi acquistarle direttamente tramite questo link.

Il secondo modello, WH-1000XM6 di fascia ancora più alta, costa 336,49 €, ma con i codici MULTI45 o ITAS45 potrai risparmiare altri 45 €. Puoi accedere alla pagina del prodotto cliccando qui.

Le offerte non finiscono qui, perché potrai sfruttare anche i PayPal Discount così strutturati:

  • 8 € di sconto su un acquisto minimo di 100 €
  • 45 € di sconto su un acquisto minimo di 300 €

In questo modo le cuffie costeranno ancora meno e potrai risparmiare ulteriormente. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Le cuffie Sony in offerta

Queste cuffie sono particolarmente apprezzate dagli utenti e offrono conversazioni cristalline, cancellazione del rumore e fino a 30 ore di autonomia. I materiali premium garantiscono comfort anche nelle sessioni più lunghe, mentre l'archetto regolabile garantisce una vestibilità personalizzata.

Cuffie Sony
Cuffie Sony

Le offerte sono valide dal 16 al 25 marzo fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi riportati sono indicativi e potrebbero subire lievi variazioni. Inoltre, i coupon hanno un limite massimo, pertanto ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Continua a seguirci per scoprire altre offerte vantaggiose di AliExpress.

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