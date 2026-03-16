La console PS5 Slim da 825 GB è in sconto su AliExpress: con i nostri codici spenderai pochissimo

Su AliExpress è disponibile la console PS5 Slim da 825 GB a circa 411,57€, ma con i codici MULTI45 o ITAS45 potrai risparmiare altri 45€. Le offerte non finiscono qui, perché potrai sfruttare anche i PayPal Discount così strutturati:

PS5 in sconto per un periodo limitato

Prima di tutto, specifichiamo che questa versione digitale non ha il lettore ottico. Il design è sottile e leggero, rappresentato dal nuovo chassis D, mentre l'esperienza di gioco è ancora più convincente, grazie al supporto per il 4K HDR e una velocità di caricamento che ti permetterà di accedere ai tuoi titoli preferiti in pochissimi secondi, senza quindi perdere tempo.

PS5 Digital

Le offerte sono valide dal 16 al 25 marzo fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi riportati sono indicativi e potrebbero subire lievi variazioni. Inoltre, i coupon hanno un limite massimo, pertanto ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Continua a seguirci per scoprire altre offerte vantaggiose di AliExpress.