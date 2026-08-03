Sei alla ricerca di un nuovo case? Dai un'occhiata al Thermaltake Versa H16 in promo al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del case Thermaltake: l'offerta prevede uno sconto attivo del 38% per un costo totale e finale d'acquisto di 46,52€ (minimo storico). Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Il Thermaltake Versa H16 è un case Micro Tower compatto progettato per offrire un equilibrio tra dimensioni contenute, versatilità e un efficace sistema di raffreddamento. Grazie al supporto per schede madri Mini ITX e Micro ATX, rappresenta una soluzione ideale per configurazioni gaming compatte, workstation domestiche o PC da ufficio caratterizzati da un ingombro ridotto.
Ulteriori dettagli sul case
Nonostante il formato compatto, il case offre un'ottima compatibilità con i componenti più all'avanguardia: può ospitare dissipatori per CPU con altezza fino a 175 mm, schede grafiche lunghe fino a 330 mm e alimentatori con profondità massima di 170 mm, permettendo di assemblare sistemi potenti senza rinunciare alla praticità.
Il Thermaltake Versa H16 integra inoltre un sistema di ventilazione già pronto all'uso, grazie alla presenza di tre ventole ARGB da 120 mm preinstallate, di cui due posizionate nella parte frontale per favorire l'ingresso dell'aria fresca all'interno del telaio.
L'illuminazione RGB aggiunge un tocco estetico personalizzabile. Il pannello frontale con design mesh ad alta permeabilità migliora il passaggio dell'aria, contribuendo a mantenere temperature più basse.