Halo: Campaign Evolved spodesta Splatoon Raiders e conquista la vetta della classifica UK

GfK ha pubblicato la nuova classifica dei videogiochi più venduti in formato fisico nel Regno Unito. Come prevedibile, Halo: Campaign Evolved debutta direttamente in prima posizione, interrompendo il dominio di Splatoon Raiders, che scivola al secondo posto.

A chiudere il podio troviamo un altro remake, Assassin's Creed: Black Flag Resynced, un ulteriore conferma di quanto queste operazioni hanno un grande potenziale Pokémon Pokopiadi intercettare sia i fan storici sia un nuovo pubblico.