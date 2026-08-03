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Halo: Campaign Evolved spodesta Splatoon Raiders e conquista la vetta della classifica UK

Halo: Campaign Evolved debutta al primo posto nella classifica UK, scalzando Splatoon Raiders e riportando movimento in una top 20 dominata da vecchie conoscenze.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   03/08/2026
Master Chief in Halo: Campaign Evolved

GfK ha pubblicato la nuova classifica dei videogiochi più venduti in formato fisico nel Regno Unito. Come prevedibile, Halo: Campaign Evolved debutta direttamente in prima posizione, interrompendo il dominio di Splatoon Raiders, che scivola al secondo posto.

A chiudere il podio troviamo un altro remake, Assassin's Creed: Black Flag Resynced, un ulteriore conferma di quanto queste operazioni hanno un grande potenziale Pokémon Pokopiadi intercettare sia i fan storici sia un nuovo pubblico.

Xenoblade 1 risale in top 20 grazie alla versione Switch 2

Il resto della top 20 non riserva particolari sorprese ed è composto in gran parte dai titoli che da settimane occupano stabilmente le zone alte della classifica. Tomodachi Life: Una Vita da Sogno e Pokémon Pokopia mantengono rispettivamente la quarta e la quinta posizione, mentre Resident Evil Requiem compie un balzo significativo, risalendo dalla diciassettesima alla sesta.

Oltre ad Halo, l'altra novità della settimana, per modo di dire, è la versione fisica di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, che entra al sedicesimo posto grazie alla spinta delle vendite dopo il lancio della versione Nintendo Switch 2.

Phantom Blade Zero e The Blood of Dawnwalker sarebbero i giochi più desiderati su Steam, ecco gli altri Phantom Blade Zero e The Blood of Dawnwalker sarebbero i giochi più desiderati su Steam, ecco gli altri

Di seguito la top 20 del mercato inglese:

  1. Halo: Campaign Evolved
  2. Splatoon Raiders
  3. Assassin's Creed: Black Flag Resynced
  4. Tomodachi Life: Una Vita da Sogno
  5. Pokémon Pokopia
  6. Resident Evil Requiem
  7. Mortal Kombat 11 Ultimate
  8. Mario Kart World
  9. 007 First Light
  10. Hogwarts Legacy
  11. Ghost of Yotei
  12. Assassin's Creed Shadows
  13. Minecraft
  14. LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker
  15. EA Sports FC 26
  16. Xenoblade Chronicles: Definitive Edition
  17. Saros
  18. Mad Max
  19. Mortal Kombat 1
  20. Leggende Pokémon: Z-A
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