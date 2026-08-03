Halo: Campaign Evolved spodesta Splatoon Raiders e conquista la vetta della classifica UK

GfK ha pubblicato la nuova classifica dei videogiochi più venduti in formato fisico nel Regno Unito. Come prevedibile, Halo: Campaign Evolved debutta direttamente in prima posizione, interrompendo il dominio di Splatoon Raiders, che scivola al secondo posto.
A chiudere il podio troviamo un altro remake, Assassin's Creed: Black Flag Resynced, un ulteriore conferma di quanto queste operazioni hanno un grande potenziale Pokémon Pokopiadi intercettare sia i fan storici sia un nuovo pubblico.
Xenoblade 1 risale in top 20 grazie alla versione Switch 2
Il resto della top 20 non riserva particolari sorprese ed è composto in gran parte dai titoli che da settimane occupano stabilmente le zone alte della classifica. Tomodachi Life: Una Vita da Sogno e Pokémon Pokopia mantengono rispettivamente la quarta e la quinta posizione, mentre Resident Evil Requiem compie un balzo significativo, risalendo dalla diciassettesima alla sesta.
Oltre ad Halo, l'altra novità della settimana, per modo di dire, è la versione fisica di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, che entra al sedicesimo posto grazie alla spinta delle vendite dopo il lancio della versione Nintendo Switch 2.
Di seguito la top 20 del mercato inglese:
- Halo: Campaign Evolved
- Splatoon Raiders
- Assassin's Creed: Black Flag Resynced
- Tomodachi Life: Una Vita da Sogno
- Pokémon Pokopia
- Resident Evil Requiem
- Mortal Kombat 11 Ultimate
- Mario Kart World
- 007 First Light
- Hogwarts Legacy
- Ghost of Yotei
- Assassin's Creed Shadows
- Minecraft
- LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker
- EA Sports FC 26
- Xenoblade Chronicles: Definitive Edition
- Saros
- Mad Max
- Mortal Kombat 1
- Leggende Pokémon: Z-A