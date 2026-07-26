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Xenoblade Chronicles 2 debutta secondo nella classifica eShop di Nintendo Switch 2

La Nintendo Switch 2 Edition di Xenoblade Chronicles 2 ha debuttato in seconda posizione nella classifica eShop, senza riuscire a superare Splatoon Raiders.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   26/07/2026
Uno dei personaggi di Xenoblade Chronicles 2

Xenoblade Chronicles 2 ha debuttato in seconda posizione nella classifica eShop di Nintendo Switch 2, senza riuscire dunque a superare Splatoon Raiders, che è ancora stabile al comando della top 10.

Il risultato ottenuto dalla riedizione del classico di Monolith Soft è tuttavia relativo alle sole prenotazioni: il gioco sarà disponibile ufficialmente solo a partire dal 30 luglio, e sarà allora che capiremo se potrà guadagnare la vetta della classifica o meno.

  1. Splatoon Raiders
  2. Xenoblade Chronicles 2
  3. Mario Kart World
  4. Star Fox
  5. Pokémon Pokopia
  6. Final Fantasy X/X-2 HD Remaster
  7. Go-Go Town
  8. Moonlight Peaks
  9. Donkey Kong Bananza
  10. Yoshi and the Mysterious Book
Xenoblade Chronicles 2 mostra i miglioramenti su Nintendo Switch 2 nel trailer panoramico Xenoblade Chronicles 2 mostra i miglioramenti su Nintendo Switch 2 nel trailer panoramico

A completare la top five troviamo Mario Kart World, Star Fox e naturalmente Pokémon Pokopia, che continua a macinare numeri davvero impressionanti.

La classifica digitale

Passando alla classifica dei giochi disponibli nel solo formato digitale, a condurre le danze c'è una new entry: si tratta di Final Fantasy X | X-2 HD Remaster, approdato su Nintendo Switch 2 pochi giorni fa e subito capace di imporsi.

  1. Final Fantasy X/X-2 HD Remaster
  2. Go-Go Town
  3. Moonlight Peaks
  4. No Man's Sky
  5. Denshattack
  6. Fallout 4
  7. Deltarune
  8. Warhammer 40.000: Rogue Trader
  9. Devil May Cry 5
  10. Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok

In questo caso GoGo-Town è salito al secondo posto, seguito dal curioso fenomeno di Moonlight Peaks e da No Man's Sky, che continua la sua corsa nonostante gli anni, forte dei tanti miglioramenti ricevuti nel corso del tempo.

#Classifica #Nintendo eShop
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