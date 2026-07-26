Xenoblade Chronicles 2 debutta secondo nella classifica eShop di Nintendo Switch 2

Xenoblade Chronicles 2 ha debuttato in seconda posizione nella classifica eShop di Nintendo Switch 2, senza riuscire dunque a superare Splatoon Raiders, che è ancora stabile al comando della top 10.
Il risultato ottenuto dalla riedizione del classico di Monolith Soft è tuttavia relativo alle sole prenotazioni: il gioco sarà disponibile ufficialmente solo a partire dal 30 luglio, e sarà allora che capiremo se potrà guadagnare la vetta della classifica o meno.
- Splatoon Raiders
- Xenoblade Chronicles 2
- Mario Kart World
- Star Fox
- Pokémon Pokopia
- Final Fantasy X/X-2 HD Remaster
- Go-Go Town
- Moonlight Peaks
- Donkey Kong Bananza
- Yoshi and the Mysterious Book
A completare la top five troviamo Mario Kart World, Star Fox e naturalmente Pokémon Pokopia, che continua a macinare numeri davvero impressionanti.
La classifica digitale
Passando alla classifica dei giochi disponibli nel solo formato digitale, a condurre le danze c'è una new entry: si tratta di Final Fantasy X | X-2 HD Remaster, approdato su Nintendo Switch 2 pochi giorni fa e subito capace di imporsi.
- Final Fantasy X/X-2 HD Remaster
- Go-Go Town
- Moonlight Peaks
- No Man's Sky
- Denshattack
- Fallout 4
- Deltarune
- Warhammer 40.000: Rogue Trader
- Devil May Cry 5
- Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok
In questo caso GoGo-Town è salito al secondo posto, seguito dal curioso fenomeno di Moonlight Peaks e da No Man's Sky, che continua la sua corsa nonostante gli anni, forte dei tanti miglioramenti ricevuti nel corso del tempo.