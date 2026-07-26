Xenoblade Chronicles 2 debutta secondo nella classifica eShop di Nintendo Switch 2

Xenoblade Chronicles 2 ha debuttato in seconda posizione nella classifica eShop di Nintendo Switch 2, senza riuscire dunque a superare Splatoon Raiders, che è ancora stabile al comando della top 10.

Il risultato ottenuto dalla riedizione del classico di Monolith Soft è tuttavia relativo alle sole prenotazioni: il gioco sarà disponibile ufficialmente solo a partire dal 30 luglio, e sarà allora che capiremo se potrà guadagnare la vetta della classifica o meno.

Splatoon Raiders Xenoblade Chronicles 2 Mario Kart World Star Fox Pokémon Pokopia Final Fantasy X/X-2 HD Remaster Go-Go Town Moonlight Peaks Donkey Kong Bananza Yoshi and the Mysterious Book

A completare la top five troviamo Mario Kart World, Star Fox e naturalmente Pokémon Pokopia, che continua a macinare numeri davvero impressionanti.