3

Xenoblade Chronicles 2 resta dietro Splatoon Raiders nella classifica eShop di Nintendo Switch 2

Niente da fare per Xenoblade Chronicles 2: la Nintendo Switch 2 Edition del gioiello firmato Monolith Soft non ce l'ha fatta a superare Splatoon Raiders nella classifica eShop.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   02/08/2026
Mythra in Xenoblade Chronicles 2
Xenoblade Chronicles 2
Xenoblade Chronicles 2
Articoli News Video Immagini

Pensavamo che il debutto ufficiale avrebbe cambiato le carte in tavola, ma non è andata così: Xenoblade Chronicles 2 è rimasto dietro Splatoon Raiders nella classifica eShop di Nintendo Switch 2.

Peraltro la Nintendo Switch 2 Edition del gioiello firmato Monolith Soft ha raggiunto la seconda posizione con il pacchetto upgrade e non con il gioco vero e proprio, che si è fermato al quinto posto: subito prima del debutto delle prenotazioni di Final Fantasy 14.

  1. Splatoon Raiders
  2. Xenoblade Chronicles 2 Upgrade Pack
  3. Mario Kart World
  4. Pokémon Pokopia
  5. Xenoblade Chronicles 2
  6. Final Fantasy 14
  7. Star Fox
  8. The Elder Scrolls V: Skyrim + Fallout 4
  9. Donkey Kong Bananza
  10. Fallout 4
Xenoblade Chronicles 2 Nintendo Switch 2 Edition è disponibile, si aggiorna anche l'espansione Xenoblade Chronicles 2 Nintendo Switch 2 Edition è disponibile, si aggiorna anche l'espansione

Naturalmente è presto per parlare di un risultato deludente: tutto sta a capire quanto effettivamente sta vendendo Splatoon Raiders, che fin dal lancio ha agguantato la vetta della classifica e non sembra intenzionato a mollarla.

La classifica digitale

A differenza di quella generale, la classifica dedicata ai giochi disponibili nel solo formato digitale presenta diverse novità rispetto alla scorsa settimana, con in particolare due entry nella parte alta della top 10: l'appena annunciato Jurassic World Evolution 2 e la Complete Edition di Lies of P.

  1. Fallout 4
  2. Moonlight Peaks
  3. Jurassic World Evolution 2
  4. Lies of P
  5. Go-Go Town
  6. Devil May Cry 5
  7. Final Fantasy X/X-2 HD Remaster
  8. Deltarune
  9. Blue Reflection Quartet
  10. Warhammer 40.000: Rogue Trader

Quest'ultima sarà disponibile ufficialmente a partire dal 5 agosto e includerà non soltanto l'esperienza di base dell'eccellente soulslike ispirato a Le Avventure di Pinocchio, ma anche l'espansione Overture.

#Nintendo eShop #Classifica
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Xenoblade Chronicles 2 resta dietro Splatoon Raiders nella classifica eShop di Nintendo Switch 2