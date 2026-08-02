Xenoblade Chronicles 2 resta dietro Splatoon Raiders nella classifica eShop di Nintendo Switch 2

Pensavamo che il debutto ufficiale avrebbe cambiato le carte in tavola, ma non è andata così: Xenoblade Chronicles 2 è rimasto dietro Splatoon Raiders nella classifica eShop di Nintendo Switch 2.
Peraltro la Nintendo Switch 2 Edition del gioiello firmato Monolith Soft ha raggiunto la seconda posizione con il pacchetto upgrade e non con il gioco vero e proprio, che si è fermato al quinto posto: subito prima del debutto delle prenotazioni di Final Fantasy 14.
- Splatoon Raiders
- Xenoblade Chronicles 2 Upgrade Pack
- Mario Kart World
- Pokémon Pokopia
- Xenoblade Chronicles 2
- Final Fantasy 14
- Star Fox
- The Elder Scrolls V: Skyrim + Fallout 4
- Donkey Kong Bananza
- Fallout 4
Naturalmente è presto per parlare di un risultato deludente: tutto sta a capire quanto effettivamente sta vendendo Splatoon Raiders, che fin dal lancio ha agguantato la vetta della classifica e non sembra intenzionato a mollarla.
La classifica digitale
A differenza di quella generale, la classifica dedicata ai giochi disponibili nel solo formato digitale presenta diverse novità rispetto alla scorsa settimana, con in particolare due entry nella parte alta della top 10: l'appena annunciato Jurassic World Evolution 2 e la Complete Edition di Lies of P.
- Fallout 4
- Moonlight Peaks
- Jurassic World Evolution 2
- Lies of P
- Go-Go Town
- Devil May Cry 5
- Final Fantasy X/X-2 HD Remaster
- Deltarune
- Blue Reflection Quartet
- Warhammer 40.000: Rogue Trader
Quest'ultima sarà disponibile ufficialmente a partire dal 5 agosto e includerà non soltanto l'esperienza di base dell'eccellente soulslike ispirato a Le Avventure di Pinocchio, ma anche l'espansione Overture.