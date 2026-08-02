Xenoblade Chronicles 2 resta dietro Splatoon Raiders nella classifica eShop di Nintendo Switch 2

Pensavamo che il debutto ufficiale avrebbe cambiato le carte in tavola, ma non è andata così: Xenoblade Chronicles 2 è rimasto dietro Splatoon Raiders nella classifica eShop di Nintendo Switch 2.

Peraltro la Nintendo Switch 2 Edition del gioiello firmato Monolith Soft ha raggiunto la seconda posizione con il pacchetto upgrade e non con il gioco vero e proprio, che si è fermato al quinto posto: subito prima del debutto delle prenotazioni di Final Fantasy 14.

Splatoon Raiders Xenoblade Chronicles 2 Upgrade Pack Mario Kart World Pokémon Pokopia Xenoblade Chronicles 2 Final Fantasy 14 Star Fox The Elder Scrolls V: Skyrim + Fallout 4 Donkey Kong Bananza Fallout 4

Naturalmente è presto per parlare di un risultato deludente: tutto sta a capire quanto effettivamente sta vendendo Splatoon Raiders, che fin dal lancio ha agguantato la vetta della classifica e non sembra intenzionato a mollarla.