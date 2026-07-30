Xenoblade Chronicles 2 Nintendo Switch 2 Edition è disponibile, si aggiorna anche l'espansione

Monolith e Nintendo ricordano che Xenoblade Chronicles 2 Nintendo Switch 2 Edition è disponibile da oggi, e insieme a questo è stato pubblicato anche un nuovo aggiornamento importante riferito in particolare a Xenoblade Chronicles 2: Torna - The Golden Country, l'espansione del celebre RPG, che giunge alla versione 2.0 con ottimizzazioni specifiche per Nintendo Switch 2.

Xenoblade Chronicles 2 - Nintendo Switch 2 Edition ripropone tutti i contenuti originali ma con vari aggiornamenti tecnici applicati in modo da sfruttare al meglio l'hardware più avanzato della console, e allo stesso modo viene aggiornata anche la sua espansione.

Questo significa che entrambi i titoli hanno ora il supporto per risoluzione fino a 4K e 60 frame al secondo per quanto riguarda la visualizzazione su TV, mentre in modalità portatile si raggiungono i 1080p mantenendo sempre i 60 fps.