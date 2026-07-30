Xenoblade Chronicles 2 Nintendo Switch 2 Edition è disponibile, si aggiorna anche l'espansione

Monolith e Nintendo ricordano che Xenoblade Chronicles 2 Nintendo Switch 2 Edition è disponibile da oggi, e insieme a questo è stato pubblicato anche un nuovo aggiornamento importante riferito in particolare a Xenoblade Chronicles 2: Torna - The Golden Country, l'espansione del celebre RPG, che giunge alla versione 2.0 con ottimizzazioni specifiche per Nintendo Switch 2.
Xenoblade Chronicles 2 - Nintendo Switch 2 Edition ripropone tutti i contenuti originali ma con vari aggiornamenti tecnici applicati in modo da sfruttare al meglio l'hardware più avanzato della console, e allo stesso modo viene aggiornata anche la sua espansione.
Questo significa che entrambi i titoli hanno ora il supporto per risoluzione fino a 4K e 60 frame al secondo per quanto riguarda la visualizzazione su TV, mentre in modalità portatile si raggiungono i 1080p mantenendo sempre i 60 fps.
Aggiornamenti tecnici e contenuti nuovi
Xenoblade Chronicles 2 rimane un gioco di ruolo di stampo giapponese tra i più amati negli anni recenti, dunque un adattamento in versione Nintendo Switch 2 giunge particolarmente gradito ai tanti appassionati della serie Monolith.
Oltre ai miglioramenti grafici, la nuova versione aggiunge anche altre caratteristiche interessanti, come alcuni contenuti aggiuntivi esclusivi.
In particolare, viene introdotto il gladius raro MOMO, da conquistare attraverso una quest apposita e in grado di aggiungere ulteriori elementi all'esperienza di gioco.
Inoltre, la versione Nintendo Switch 2 introduce la modalità Assalto Mercenario e nuovi costumi per Pyra e Mythra, oltre agli update tecnici applicati alla suddetta espansione Torna: The Golden Country che rendono l'intero pacchetto ottimizzati sul nuovo hardware.
Oltre a poter essere acquistata da zero per 69,99€, la versione Nintendo Switch 2 di Xenoblade Chronicles 2 può essere acquistata anche come semplice upgrade se si possiede già l'originale, in questo caso al prezzo di 9,99€.