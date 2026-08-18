Elden Ring per Nintendo Switch 2 si mostra in un gameplay trailer

Con il debutto di Elden Ring - Tarnished Edition su Nintendo Switch 2 ormai alle porte, Bandai Namco e FromSoftware hanno pubblicato un nuovo gameplay trailer, visibile qui sotto.
Il filmato alterna sequenze di gioco catturate da questa attesa conversione per la console portatile della grande N, mettendo in risalto alcuni degli scontri più intensi che attendono i giocatori nell'Interregno e diverse location iconiche, come il Castello Gran Tempesta.
Potrete esplorare l’Interregno su Nintendo Switch 2 dalla prossima settimana
Vi ricordiamo che Elden Ring - Tarnished Edition sarà disponibile su Nintendo Switch 2 a partire dal 28 agosto al prezzo di 79,99 euro, sia in digitale sull'eShop sia in edizione fisica nel formato scheda con chiave di gioco.
Oltre a includere l'espansione Shadow of the Erdtree, questa versione introduce una serie di novità per il gioco base: due nuove classi iniziali, il cavaliere pesante e il cavaliere di Idus, tre skin per personalizzare Torrente (il destriero spettrale del giocatore) e quattro nuovi set di armature.
Tutti questi contenuti saranno acquistabili separatamente anche su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC tramite il DLC Tarnished Pack, in arrivo il 28 agosto al prezzo di 4,99 euro.