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Svelati i giochi in arrivo su Xbox Game Pass nella seconda metà di agosto, c'è anche Resonance: A Plague Tale

Microsoft ha presentato la nuova line-up di giochi di PC e Xbox Game Pass che verranno resi disponibili nella seconda metà di agosto.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   18/08/2026
Game Pass

Microsoft ha svelato la seconda ondata di giochi in arrivo su Xbox Game Pass Premium, PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate per il mese di agosto.

Tra le novità spicca Resonance: A Plague Tale Legacy, il nuovo capitolo della serie di Asobo Studio, che sarà disponibile nel servizio per gli scritti ai tier Ultimate e PC Game Pass sin dal suo debutto nei negozi. Altre novità al day one sono il platoform souls-like Vapor World: Over the Mind e il platforming survival 2D Blood Dungeon.

I nuovi arrivi del Game Pass

Di seguito l'elenco dei giochi in arrivo per gli abbonati:

  • 19 agosto - Vapor World: Over the Mind (Game Preview) (Cloud, Console e PC) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass - disponibile al lancio con Xbox Game Pass
  • 19 agosto - BlazBlue Entropy Effect X (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - ora con Game Pass Premium, già disponibile con Ultimate e PC Game Pass
  • 19 agosto - Relooted (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - ora con Game Pass Premium, già disponibile con Ultimate e PC Game Pass
  • 20 agosto - Starsand Island (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - ora con Game Pass Premium, già disponibile con Ultimate e PC Game Pass
  • 25 agosto - Aerial_Knight's DropShot (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - ora con Game Pass Premium, già disponibile con Ultimate e PC Game Pass
  • 25 agosto - Blood Dungeon (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass - disponibile al lancio con Xbox Game Pass
  • 27 agosto - Resonance: A Plague Tale Legacy (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass - disponibile al lancio con Xbox Game Pass
  • 31 agosto - Young Suns (Cloud, Console e PC) - ora con Game Pass Premium, già disponibile con Ultimate e PC Game Pass
  • 1 settembre - Shelldiver (Cloud, Console e PC) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
I giochi in arrivo su Game Pass
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Microsoft ha anche svelato i giochi che nelle prossime settimane lasceranno il servizio:

  • 31 agosto - Another Crab's Treasure (Cloud, Console e PC) - in uscita dal catalogo Game Pass
  • 31 agosto - I Am Your Beast (Cloud, Console e PC) - in uscita dal catalogo Game Pass
  • 31 agosto - Neon Abyss (Cloud, Console e PC) - in uscita dal catalogo Game Pass
  • 31 agosto - One Lonely Outpost (Cloud, Console e PC) - in uscita dal catalogo Game Pass
  • 31 agosto - The Witcher 3: The Wild Hunt - Remastered Edition (Cloud e Console) - in uscita dal catalogo Game Pass
  • 6 settembre - NBA 2K26 (Cloud, Console e PC) - in uscita dal catalogo Game Pass
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