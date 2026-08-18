Svelati i giochi in arrivo su Xbox Game Pass nella seconda metà di agosto, c'è anche Resonance: A Plague Tale

Microsoft ha svelato la seconda ondata di giochi in arrivo su Xbox Game Pass Premium, PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate per il mese di agosto.

Tra le novità spicca Resonance: A Plague Tale Legacy, il nuovo capitolo della serie di Asobo Studio, che sarà disponibile nel servizio per gli scritti ai tier Ultimate e PC Game Pass sin dal suo debutto nei negozi. Altre novità al day one sono il platoform souls-like Vapor World: Over the Mind e il platforming survival 2D Blood Dungeon.