Xbox potrebbe annunciare un nuovo gioco alla Gamescom, che ha "colpito" alcuni leaker

La questione è ancora molto vaga ma risulta piuttosto interessante, anche perché dovrebbe essere definitivamente svelata a giorni: secondo quanto riferito dal noto leaker NateTheHate, Xbox potrebbe annunciare un nuovo gioco alla Gamescom 2026, un titolo appartenente a un franchise conosciuto di Microsoft che ha alquanto colpito il leaker in questione e anche un'altra nota fonte di notizie su questo fronte, ovvero Jez Corden.

Considerando la quantità di proprietà intellettuali che al momento sono possedute da Microsoft è veramente difficile fare delle previsioni e le possibilità sono veramente tantissime, ma alcuni titoli sono già stati esclusi, mentre ulteriori dettagli sul progetto sono emersi in seguito alla prima affermazione del leaker.

NateTheHate ha parlato di un annuncio interessante che dovrebbe tenersi alla Gamescom 2026 da parte di Xbox, "qualcosa che ha suscitato il mio interesse e la mia curiosità", ha riferito la fonte.