0

Xbox potrebbe annunciare un nuovo gioco alla Gamescom, che ha "colpito" alcuni leaker

NateTheHate e Jez Corden riportano di un nuovo gioco da annunciare alla Gamescom da parte di Xbox che li ha incuriositi molto, appartenente a una serie nota ma con nuova interpretazione.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   18/08/2026
Il logo di Xbox

La questione è ancora molto vaga ma risulta piuttosto interessante, anche perché dovrebbe essere definitivamente svelata a giorni: secondo quanto riferito dal noto leaker NateTheHate, Xbox potrebbe annunciare un nuovo gioco alla Gamescom 2026, un titolo appartenente a un franchise conosciuto di Microsoft che ha alquanto colpito il leaker in questione e anche un'altra nota fonte di notizie su questo fronte, ovvero Jez Corden.

Considerando la quantità di proprietà intellettuali che al momento sono possedute da Microsoft è veramente difficile fare delle previsioni e le possibilità sono veramente tantissime, ma alcuni titoli sono già stati esclusi, mentre ulteriori dettagli sul progetto sono emersi in seguito alla prima affermazione del leaker.

NateTheHate ha parlato di un annuncio interessante che dovrebbe tenersi alla Gamescom 2026 da parte di Xbox, "qualcosa che ha suscitato il mio interesse e la mia curiosità", ha riferito la fonte.

Una potenziale "grossa sorpresa"

Da queste affermazioni sono ovviamente partite teorie e interrogativi, ad alcuni dei quali NateTheHate ha risposto, riferendo che non si tratta di giochi come The Elder Scrolls 6, lo shooter di StarCraft, Wolfenstein 3, i remaster di Fallout, Blade, Banjo o OD, si tratta di qualcos'altro.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

A quanto pare è un progetto sviluppato da uno studio che non è di Microsoft, ma basato su un franchise posseduto da Microsoft e per il quale Xbox farà da publisher.

Nel frattempo, anche Jez Corden, giornalista di Windows Central, pare abbia corroborato l'informazione, condividendo il fatto che potrebbe trattarsi di una "grossa sorpresa", con ulteriori informazioni che potrebbero arrivare a breve.

Xbox annuncia la line-up per la Gamescom 2026, ci sarà anche Fable Xbox annuncia la line-up per la Gamescom 2026, ci sarà anche Fable

Secondo Corden, il gioco è in effetti un seguito di un franchise noto e potrebbe arrivare presto, forse all'interno del 2026, ma non ci sono ancora conferme sulla questione.

NateTheHate ha poi arricchito la questione riferendo che si tratta di un titolo più recenti di alcuni classici che sono stati menzionati ma di cui non può riferire il genere, perché altrimenti rovinerebbe la sorpresa.

Al di là del titolo stesso, quello che ha stimolato la curiosità di NateTheHate pare sia proprio l'accostamento tra il team di sviluppo e il franchise in questione, anche perché vuole capire come lo studio abbia approcciato la proprietà intellettuale.

#Microsoft
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Xbox potrebbe annunciare un nuovo gioco alla Gamescom, che ha "colpito" alcuni leaker