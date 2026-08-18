Honor 600 Lite è in promozione su AliExpress: risparmia applicando il codice sconto dedicato

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Honor 600 Lite è uno smartphone che punta su un buon equilibrio tra prestazioni, autonomia e qualità del display, proponendo una dotazione tecnica pensata per l'utilizzo quotidiano e l'intrattenimento multimediale. Il dispositivo è equipaggiato con un processore MediaTek Dimensity 7100 Elite, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.
Ulteriori dettagli sullo smartphone
Il display è un pannello AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione di 2600 x 1200 pixel e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, caratteristiche che puntano a offrire immagini dettagliate e una maggiore fluidità durante la navigazione e la riproduzione dei contenuti.
Sul fronte fotografico troviamo una fotocamera anteriore da 16 MP, mentre il comparto posteriore utilizza una configurazione composta da un sensore principale da 108 MP affiancato da un secondo sensore da 5 MP. L'autonomia è affidata a una batteria da 6.520 mAh, compatibile con la ricarica rapida HONOR SuperCharge da 45 W.
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