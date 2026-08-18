Honor 600 Lite è in promozione su AliExpress: risparmia applicando il codice sconto dedicato

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di risparmiare sull'Honor 600 Lite tramite l'applicazione di un coupon: il codice è MULTI33 (o ITAE33 / ITNS33) grazie al quale è possibile ottenere 33€ di sconto per un prezzo finale di 244,52€. La spedizione è prevista tra il 20 e il 24 agosto. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

Honor 600 Lite è uno smartphone che punta su un buon equilibrio tra prestazioni, autonomia e qualità del display, proponendo una dotazione tecnica pensata per l'utilizzo quotidiano e l'intrattenimento multimediale. Il dispositivo è equipaggiato con un processore MediaTek Dimensity 7100 Elite, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.