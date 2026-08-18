Il film di Ghost Rider con Ryan Gosling ha una data di uscita, annunciata da Marvel

All'interno dell'ondata di notizie arrivate sull'universo Disney e Marvel grazie all'evento D23 veniamo a sapere anche la data di uscita del nuovo film di Ghost Rider con Ryan Gosling, che arriverà nei cinema il 28 luglio 2028.

Si prospetta dunque ancora una lunga attesa prima di poter vedere questa nuova introduzione nell'universo cinematografico di Marvel, ma se non altro c'è ora una tempistica precisa per il suo lancio, che avverrà fra ben due anni, dunque ben all'interno della nuova fase post-Doomsday.

Marvel aveva annunciato il nuovo film di Ghost Rider proprio il mese scorso, dunque la questione è ancora decisamente fresca, ma alcuni nuovi dettagli sono emersi in occasione del D23.