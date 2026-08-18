0

Il film di Ghost Rider con Ryan Gosling ha una data di uscita, annunciata da Marvel

Da Marvel arriva anche una data di uscita precisa per il nuovo film di Ghost Rider con Ryan Gosling a interpretare il protagonista: vediamo dunque quando arriverà al cinema.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   18/08/2026
Un'immagine di Ghost Rider

All'interno dell'ondata di notizie arrivate sull'universo Disney e Marvel grazie all'evento D23 veniamo a sapere anche la data di uscita del nuovo film di Ghost Rider con Ryan Gosling, che arriverà nei cinema il 28 luglio 2028.

Si prospetta dunque ancora una lunga attesa prima di poter vedere questa nuova introduzione nell'universo cinematografico di Marvel, ma se non altro c'è ora una tempistica precisa per il suo lancio, che avverrà fra ben due anni, dunque ben all'interno della nuova fase post-Doomsday.

Marvel aveva annunciato il nuovo film di Ghost Rider proprio il mese scorso, dunque la questione è ancora decisamente fresca, ma alcuni nuovi dettagli sono emersi in occasione del D23.

Un rilancio generale per l'MCU

La data di uscita piazzata il 28 luglio 2028 posiziona Ghost Rider come il secondo film del Marvel Cinematic Universe, che giungerà dopo Avengers: Secret Wars fissato per dicembre 2027, secondo l'innovativo piano stabilito da Kevin Feige.

Ryan Gosling e Ghost Rider
Ryan Gosling e Ghost Rider

In base a quanto riferito dal capo di Marvel Studios, questa riorganizzazione della scaletta con i due film principali sugli Avengers posizionati così vicini l'uno all'altro dovrebbero "scuotere l'MCU" al livello quasi di un reboot generale.

Il secondo trailer di Avengers: Doomsday rivela qualcosa su Doom Il secondo trailer di Avengers: Doomsday rivela qualcosa su Doom

Ryan Gosling interpreterà ovviamente il personaggio principale, anche se non è ancora chiaro di quale versione di Ghost Rider si tratti, dall'originale degli anni 70 ad oggi.

Si tratta peraltro di un periodo particolarmente attivo per l'attore in questione, che sembra con Disney ha in cantiere anche il nuovo film dell'universo fantascientifico della compagnia, ovvero Star Wars: Starfighter, a dimostrazione di un certo eclettismo nelle interpretazioni.

#Cinema
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il film di Ghost Rider con Ryan Gosling ha una data di uscita, annunciata da Marvel