Il film di Ghost Rider con Ryan Gosling ha una data di uscita, annunciata da Marvel

All'interno dell'ondata di notizie arrivate sull'universo Disney e Marvel grazie all'evento D23 veniamo a sapere anche la data di uscita del nuovo film di Ghost Rider con Ryan Gosling, che arriverà nei cinema il 28 luglio 2028.
Si prospetta dunque ancora una lunga attesa prima di poter vedere questa nuova introduzione nell'universo cinematografico di Marvel, ma se non altro c'è ora una tempistica precisa per il suo lancio, che avverrà fra ben due anni, dunque ben all'interno della nuova fase post-Doomsday.
Marvel aveva annunciato il nuovo film di Ghost Rider proprio il mese scorso, dunque la questione è ancora decisamente fresca, ma alcuni nuovi dettagli sono emersi in occasione del D23.
Un rilancio generale per l'MCU
La data di uscita piazzata il 28 luglio 2028 posiziona Ghost Rider come il secondo film del Marvel Cinematic Universe, che giungerà dopo Avengers: Secret Wars fissato per dicembre 2027, secondo l'innovativo piano stabilito da Kevin Feige.
In base a quanto riferito dal capo di Marvel Studios, questa riorganizzazione della scaletta con i due film principali sugli Avengers posizionati così vicini l'uno all'altro dovrebbero "scuotere l'MCU" al livello quasi di un reboot generale.
Ryan Gosling interpreterà ovviamente il personaggio principale, anche se non è ancora chiaro di quale versione di Ghost Rider si tratti, dall'originale degli anni 70 ad oggi.
Si tratta peraltro di un periodo particolarmente attivo per l'attore in questione, che sembra con Disney ha in cantiere anche il nuovo film dell'universo fantascientifico della compagnia, ovvero Star Wars: Starfighter, a dimostrazione di un certo eclettismo nelle interpretazioni.