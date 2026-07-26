Ryan Gosling sarà Ghost Rider, Marvel ha annunciato il nuovo film

Durante un panel al San Diego Comic-Con 2026, Marvel ha annunciato il nuovo film di Ghost Rider con Ryan Gosling che interpreterà il ruolo del celebre personaggio, sebbene non sia ancora chiaro di quale versione si tratti.

In uscita nelle sale cinematografiche nel 2028, il film verrà diretto da Shawn Levy, il regista reduce dal successo di Deadpool & Wolverine, e ormai considerato come uno dei nomi di punta dell'attuale Marvel Cinematic Universe.

La scelta di Gosling è particolarmente interessante se consideriamo il curriculum dell'attore canadese, già candidato agli Oscar e protagonista di pellicole come Drive, Blade Runner 2049 e Barbie.

Peraltro l'interprete aveva già espresso il desiderio di vestire i panni di Ghost Rider, e un paio di anni fa circolavano appunto voci sul fatto che fosse stato scritturato per il ruolo, sebbene la conferma ufficiale sia arrivata soltanto ora.