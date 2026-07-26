Ryan Gosling sarà Ghost Rider, Marvel ha annunciato il nuovo film

Durante un panel al San Diego Comic-Con 2026, Marvel ha annunciato il nuovo film di Ghost Rider con Ryan Gosling che interpreterà il ruolo del celebre personaggio, sebbene non sia ancora chiaro di quale versione si tratti.
In uscita nelle sale cinematografiche nel 2028, il film verrà diretto da Shawn Levy, il regista reduce dal successo di Deadpool & Wolverine, e ormai considerato come uno dei nomi di punta dell'attuale Marvel Cinematic Universe.
La scelta di Gosling è particolarmente interessante se consideriamo il curriculum dell'attore canadese, già candidato agli Oscar e protagonista di pellicole come Drive, Blade Runner 2049 e Barbie.
Peraltro l'interprete aveva già espresso il desiderio di vestire i panni di Ghost Rider, e un paio di anni fa circolavano appunto voci sul fatto che fosse stato scritturato per il ruolo, sebbene la conferma ufficiale sia arrivata soltanto ora.
Lo Spirito della Vendetta
Presente nel roster di Marvel Tokon: Fighting Souls, disponibile in beta da un paio di giorni, Ghost Rider è stato creato nel 1972 da Roy Thomas, Gary Friedrich e Mike Ploog, che hanno raccontato di come lo stuntman Johnny Blaze abbia stretto un patto con Mephisto per salvare suo padre da una malattia terminale.
Quella stessa versione del personaggio è stata il riferimento per i due film di Ghost Rider con Nicolas Cage, ma nel corso del tempo sono spuntate nuove interpretazioni dell'antieroe, vedi ad esempio quelle di Danny Ketch e Robbie Reyes.