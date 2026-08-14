Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ha ricevuto una riduzione di prezzo permanente

Non ci sono stati annunci ufficiali al riguardo, ma in base a quanto possiamo vedere sui vari store sembra che Metal Gear Solid Delta: Snake Eater abbia ricevuto una riduzione di prezzo permanente, su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Non si tratta di un'iniziativa momentanea legata a sconti o saldi particolari, in quanto il titolo non rientra attualmente in campagne del genere, dunque il nuovo prezzo sembra essere semplicemente lo standard attuato adesso da Konami per il remake del celebre terzo capitolo della serie di Snake.

Il gioco ha dunque subito una riduzione del 38% sul prezzo originale ed è venduto ora a 49,99€ per quanto riguarda l'edizione standard e a 59,99€ per la Digital Deluxe Edition.