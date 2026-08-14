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Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ha ricevuto una riduzione di prezzo permanente

Konami ha deciso di applicare una riduzione di prezzo permanente a Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, che passa a una fascia decisamente più accessibile su PC e console.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   14/08/2026
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, la copertina
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
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Non ci sono stati annunci ufficiali al riguardo, ma in base a quanto possiamo vedere sui vari store sembra che Metal Gear Solid Delta: Snake Eater abbia ricevuto una riduzione di prezzo permanente, su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Non si tratta di un'iniziativa momentanea legata a sconti o saldi particolari, in quanto il titolo non rientra attualmente in campagne del genere, dunque il nuovo prezzo sembra essere semplicemente lo standard attuato adesso da Konami per il remake del celebre terzo capitolo della serie di Snake.

Il gioco ha dunque subito una riduzione del 38% sul prezzo originale ed è venduto ora a 49,99€ per quanto riguarda l'edizione standard e a 59,99€ per la Digital Deluxe Edition.

Uno Snake scontato

Applicando una soluzione già adottata da diversi publisher, come spesso fa anche Capcom, Konami ha dunque deciso di rilanciare le vendite di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater a un anno dal lancio originale (avvenuto nell'agosto dell'anno scorso) con un taglio di prezzo.

Considerando che il prezzo dell'edizione standard al lancio era di 79,99€, il nuovo prezzo posizionato a 49,99€ risulta particolarmente allettante per tutti coloro che non hanno ancora acquistato il gioco.

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Allo stesso modo, anche l'edizione Digital Deluxe è passata da ben 99,99€ a 59,99€, rendendola decisamente più accessibile. Quest'ultima, oltre al gioco stesso, contiene anche vari DLC come lo Sneaking DLC Pack come contenuti in-game.

Nel frattempo, siamo in attesa del lancio di Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, in arrivo il 27 agosto su PC e console, mostrata di recente con un trailer dedicato ai due Snake.

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