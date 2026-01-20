0

La Deluxe Edition di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è in offerta su Amazon al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione attiva che fa calare al minimo storico della Deluxe Edition di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   20/01/2026
Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo molto interessante sulla Deluxe Edition di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 30% e venduto al suo minimo storico, 69,90€. Puoi acquistare questa edizione direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: La Deluxe Edition celebra questo capitolo con una ricca dotazione da collezione: include il gioco in edizione fisica per PS5, una SteelBook esclusiva con artwork dedicato, una seconda custodia illustrata, una patch FOX ricamata, un set di cartoline artistiche e contenuti bonus pensati per i fan storici

Ulteriori dettagli sul gioco

Ambientato nella Primavera del 1964, in piena Guerra Fredda, il gioco racconta una delle storie più iconiche e drammatiche della saga creata da Hideo Kojima. Durante l'operazione segreta "Missione Virtuosa", l'unità FOX viene infiltrata nello spazio aereo sovietico con l'obiettivo di salvare lo scienziato Nikolai Sokolov, creatore dello Shagohod, un'arma capace di lanciare missili nucleari da qualsiasi terreno. Tra gli agenti c'è Naked Snake, destinato a diventare una leggenda.

Vlcsnap 2025 08 20 23H22M44S430

La missione prende rapidamente una piega tragica quando Snake si scontra con The Boss, sua mentore e madre del CQC, che lo tradisce passando ai sovietici insieme alla spietata Unità Cobra e al colonnello Volgin. Qui la nostra recensione.

Segnalazione Errore
