La Deluxe Edition di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è in offerta su Amazon al suo minimo storico

Ulteriori dettagli sul gioco
Ambientato nella Primavera del 1964, in piena Guerra Fredda, il gioco racconta una delle storie più iconiche e drammatiche della saga creata da Hideo Kojima. Durante l'operazione segreta "Missione Virtuosa", l'unità FOX viene infiltrata nello spazio aereo sovietico con l'obiettivo di salvare lo scienziato Nikolai Sokolov, creatore dello Shagohod, un'arma capace di lanciare missili nucleari da qualsiasi terreno. Tra gli agenti c'è Naked Snake, destinato a diventare una leggenda.
La missione prende rapidamente una piega tragica quando Snake si scontra con The Boss, sua mentore e madre del CQC, che lo tradisce passando ai sovietici insieme alla spietata Unità Cobra e al colonnello Volgin. Qui la nostra recensione.