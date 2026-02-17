1

Metal Gear Solid Delta Snake Eater Deluxe Edition per PS5 è al minimo storico su Amazon con tanti contenuti esclusivi

Se sei un appassionato, Metal Gear Solid Delta Snake Eater Deluxe Edition è in offerta al prezzo più basso di sempre. Acquistandolo otterrai una serie di contenuti esclusivi.

17/02/2026
Metal Gear Solid Delta Snake Eater Deluxe Edition
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Su Amazon è disponibile Metal Gear Solid Delta Snake Eater Deluxe Edition per PS5 al prezzo più basso di sempre, ovvero 59,99 € invece di 99,99 €. Si tratta di un prodotto imperdibile per gli appassionati e non solo, dato che offre una serie di contenuti esclusivi. Puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

I contenuti della Deluxe Edition

Questa edizione contiene:

  • Una copia del gioco edizione Day One
  • Steelbook
  • Contenuti scaricabili aggiuntivi
  • Portachiavi in metallo
  • Carte da collezione
  • Toppa FOX

Si tratta quindi di un ottimo prodotto per i collezionisti e per gli appassionati, che potranno così ottenere una serie di contenuti esclusivi. Il gioco è ambientato negli anni '60, dove vivrai battaglie ideologiche e sarai costretto a sopravvivere con tecniche mimetiche, combattimenti ravvicinati e appostamenti strategici. Avrai accesso a un'ampia varietà di meccaniche di gioco, come le tecniche di caccia o la cura delle ferite, per un livello completamente nuovo. Tuttavia, la nuova estetica si scontra con elementi più antici e il gameplay moderno rischia di semplificare troppo la missione. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio.

