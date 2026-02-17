I giochi del PlayStation Plus Extra e Premium di febbraio sono disponibili, c'è anche Marvel's Spider-Man 2

Come da programma, da stamani gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium possono accedere senza costi aggiuntivi ai nuovi giochi PS4 e PS5 aggiunti a catalogo per il mese di febbraio.

Tutti i titoli disponibili da oggi

Se vi siete persi l'annuncio dei giorni scorsi, di seguito trovate l'elenco dei giochi disponibili da oggi per PlayStation Extra e Premium. Vi ricordiamo che i titoli in questione resteranno accessibili fintanto che faranno parte del catalogo: anche se li aggiungete alla vostra libreria e li scaricate, non saranno vostri per sempre. Una volta rimossi, non saranno più accessibili anche se il vostro abbonamento è attivo.

Extra

Marvel's Spider-Man 2 (PS5)

Test Drive Unlimited Solar Crown (PS5)

Neva - PS4 e PS5

Season: A Letter to the Future - PS4 e PS5

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin - PS4

Monster Hunter Stories - PS4

Venba - PS5

Echoes of the End: Enhanced Edition - PS5

Rugby 25 - PS4 e PS5

Premium

Disney Pixar Wall-E - PS4 e PS5

Inoltre, segnaliamo che Sony ha già confermato l'arrivo di altri classici per il tier Premium a marzo e aprile, mentre l'avventura cooperativa Big Walk sarà disponibile al lancio per gli abbonati come parte dei giochi mensili "gratuiti" di Essential.

Che ne pensate, siete soddisfatti della line-up di questo mese di PlayStation Plus Extra e Premium?