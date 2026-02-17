I giochi del PlayStation Plus Extra e Premium di febbraio sono disponibili, c'è anche Marvel's Spider-Man 2

Come da programma, da stamani gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium possono accedere senza costi aggiuntivi ai nuovi giochi PS4 e PS5 aggiunti a catalogo per il mese di febbraio.
Questo mese Sony propone una line-up magari numericamente non impressionante, ma con alcuni titoli di grande spessore. La punta di diamante è rappresentata da Marvel's Spider-Man 2, la spettacolare esclusiva firmata da Insomniac Games, mentre gli amanti dei giochi di ruolo potrebbero apprezzare l'aggiunta dei primi due Monster Hunter Stories.
Tutti i titoli disponibili da oggi
Se vi siete persi l'annuncio dei giorni scorsi, di seguito trovate l'elenco dei giochi disponibili da oggi per PlayStation Extra e Premium. Vi ricordiamo che i titoli in questione resteranno accessibili fintanto che faranno parte del catalogo: anche se li aggiungete alla vostra libreria e li scaricate, non saranno vostri per sempre. Una volta rimossi, non saranno più accessibili anche se il vostro abbonamento è attivo.
Extra
- Marvel's Spider-Man 2 (PS5)
- Test Drive Unlimited Solar Crown (PS5)
- Neva - PS4 e PS5
- Season: A Letter to the Future - PS4 e PS5
- Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin - PS4
- Monster Hunter Stories - PS4
- Venba - PS5
- Echoes of the End: Enhanced Edition - PS5
- Rugby 25 - PS4 e PS5
Premium
- Disney Pixar Wall-E - PS4 e PS5
Inoltre, segnaliamo che Sony ha già confermato l'arrivo di altri classici per il tier Premium a marzo e aprile, mentre l'avventura cooperativa Big Walk sarà disponibile al lancio per gli abbonati come parte dei giochi mensili "gratuiti" di Essential.
Che ne pensate, siete soddisfatti della line-up di questo mese di PlayStation Plus Extra e Premium?