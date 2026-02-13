Annunciati i giochi PS4 e PS5 del PlayStation Plus Extra e Premium di febbraio e le novità dei prossimi mesi

Durante lo State of Play andato in onda stanotte, Sony ha presentato diverse novità in arrivo per gli abbonati a PlayStation Plus, inclusa i nuovi giochi PS4 e PS5 che andranno ad arricchire il catalogo riservato ai tier Extra e Premium a febbraio.
A questo proposito è stata confermata la lista trapelata nei giorni scorsi, con Marvel's Spider-Man 2 che rappresenta la punta di diamante della nuova line-up in arrivo martedì 17 febbraio, assieme a qualche altro titolo non svelato in anticipo, tra cui Monster Hunter Stories 1 e 2.