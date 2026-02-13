Annunciati i giochi PS4 e PS5 del PlayStation Plus Extra e Premium di febbraio e le novità dei prossimi mesi

2

Il catalogo del PlayStation Plus è pronto ad espandersi: Sony ha svelato la line-up di novità per PS4 e PS5 in arrivo a febbraio e oltre per gli abbonati al servizio.

13/02/2026
Durante lo State of Play andato in onda stanotte, Sony ha presentato diverse novità in arrivo per gli abbonati a PlayStation Plus, inclusa i nuovi giochi PS4 e PS5 che andranno ad arricchire il catalogo riservato ai tier Extra e Premium a febbraio.

A questo proposito è stata confermata la lista trapelata nei giorni scorsi, con Marvel's Spider-Man 2 che rappresenta la punta di diamante della nuova line-up in arrivo martedì 17 febbraio, assieme a qualche altro titolo non svelato in anticipo, tra cui Monster Hunter Stories 1 e 2.

Tutti i giochi in arrivo su PS Plus Extra e Premium questo mese

Ecco l'elenco al completo dei nuovi giochi di PlayStation Plus Extra e Premium di febbraio:

Extra

  • Marvel's Spider-Man 2 (PS5)
  • Test Drive Unlimited Solar Crown (PS5)
  • Neva - PS4 e PS5
  • Season: A Letter to the Future - PS4 e PS5
  • Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin - PS4
  • Monster Hunter Stories - PS4
  • Venba - PS5
  • Echoes of the End: Enhanced Edition - PS5
  • Rugby 25 - PS4 e PS5

Premium

  • Disney Pixar Wall-E - PS4 e PS5
La line-up del PlayStation Plus Extra e Premium di febbraio
Oltre alle novità di febbraio, Sony ha svelato che il catalogo di classici di PlayStation Plus di Premium accoglierà Tekken Dark Resurrection a marzo e Time Crisis a maggio. L'avventura cooperativa Big Walk invece sarà disponibile al lancio come gioco mensile "gratuito" del tier Essential per tutti gli abbonati durante il corso del 2026.

Che ne pensate, siete soddisfatti delle novità in arrivo su PlayStation Plus Extra e Premium? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

