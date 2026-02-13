Legacy of Kain: Defiance Remastered è stato annunciato con un trailer nel corso dello State of Play: si tratta di un'edizione rimasterizzata del classico di Crystal Dynamics, che chiude il cerchio narrativo cominciato con i primi due Soul Reaver e riporta in vita lo scontro fra Raziel e Kain.

Il gioco permette per la prima volta di controllare entrambi i personaggi e di vivere dunque la storia da due prospettive opposte: da una parte Raziel, spettro in cerca di verità e vendetta; dall'altra Kain, vampiro sovrano e manipolatore del tempo.

La remaster resta fedele all'anima dell'opera originale, introducendo però dei miglioramenti sostanziali pensati per il pubblico moderno: dalla grafica in alta definizione alla nuova gestione della telecamera, che ora può essere controllata liberamente con lo stick destro.

Legacy of Kain: Defiance Remastered consentirà di passare in qualsiasi momento dalla grafica originale a quella rimasterizzata, anche nel Photo Mode, così da immortalare le sequenze più coinvolgenti dell'avventura.