John Wick ha un nuovo videogioco dedicato, annunciato con un trailer

Saber Interactive ha annunciato un nuovo videogioco su John Wick per PC, PS5 e Xbox Series X|S, che di fatto non ha ancora un nome ufficiale ma ha intanto un trailer di presentazione, sebbene non sia chiaro quanto vi sia del gioco vero e proprio al suo interno.

In ogni caso, le voci di corridoio sull'arrivo di John Wick in un nuova forma videoludica hanno trovato finalmente conferma con questo primo trailer di presentazione mostrato in occasione dello State of Play di questa notte.

Da quanto possiamo vedere, sembra essere un gioco d'azione in 3D che riprende caratteristiche e situazioni tipiche della serie cinematografica, ovvero botte, sparatorie, violenza a tanto stile.