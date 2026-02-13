John Wick ha un nuovo videogioco dedicato, annunciato con un trailer

Saber Interactive ha annunciato un nuovo videogioco su John Wick per PC, PS5 e Xbox Series X|S, che di fatto non ha ancora un nome ufficiale ma ha intanto un trailer di presentazione, sebbene non sia chiaro quanto vi sia del gioco vero e proprio al suo interno.
In ogni caso, le voci di corridoio sull'arrivo di John Wick in un nuova forma videoludica hanno trovato finalmente conferma con questo primo trailer di presentazione mostrato in occasione dello State of Play di questa notte.
Da quanto possiamo vedere, sembra essere un gioco d'azione in 3D che riprende caratteristiche e situazioni tipiche della serie cinematografica, ovvero botte, sparatorie, violenza a tanto stile.
Il videogioco definitivo di John Wick
Creato in collaborazione da Saber, Lionsgate e Chad Stahelski, creatore del personaggio e della serie, il gioco di John Wick è stato intanto presentato con il trailer riportato qui sotto, in attesa di conoscere ulteriori informazioni, come il titolo ufficiale e la data di uscita.
Il nuovo videogioco, definito al momento "Untitled John Wick Game", sarà caratterizzato da una trama originale ambientata nella linea temporale di John Wick anni prima dell'Impossible Task.
Il titolo in questione amplierà la storia della serie durante quel periodo con personaggi noti e altri inediti, creati appositamente per questa produzione, che risulterà dunque importante come completamento della lore.
Saber ha intenzione di riprodurre lo stile caratteristico e gli elementi unici di John Wick, tra cui il sistema di combattimento "gun-fu" ad alto impatto, riprese mozzafiato, intense esperienze di guida, una narrazione cinematografica e ambientazioni di vario tipo.
L'idea è di offrire "l'esperienza videoludica definitiva di John Wick" dedicata ai grandi fan della serie.