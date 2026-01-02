Un grosso videogioco su John Wick verrà annunciato presto e anche uno su Saw, dice Lionsgate

Durante la chiamata con gli azionisti relativa al secondo trimestre dell'anno fiscale di Lionsgate, il Motion Picture Group Chairman della compagnia, Adam Fogelson , ha dichiarato che ci sono annunci in arrivo su progetti tripla A in ambito videoludico su alcuni franchise cinematografici della compagnia.

Sembra proprio che un videogioco su John Wick sia in arrivo e anche uno su Saw , in base a quanto riferito da un executive di Lionsgate durante una recente conferenza con gli investitori, con annunci che dovrebbero essere effettuati a breve.

Nuove opportunità videoludiche per Lionsgate

"I nostri progetti tripla A e altre opportunità in ambito videoludico, su John Wick e Saw oltre che su altri titolo, verranno annunciati presto", ha dichiarato Fogelson durante il meeting con gli azionisti del gruppo, svelando di fatto alcuni videogiochi in lavorazione sui titoli di Lionsgate.

Una scena di John Wick

Per quanto riguarda John Wick si parla chiaramente di un progetto tripla A, dunque dovrebbe trattarsi di un gioco di grosso calibro incentrato sulla serie di film d'azione con protagonista Keanu Reeves, che effettivamente potrebbe tradursi facilmente in un videogioco action.

In questo caso si tratterebbe di una produzione alquanto diversa da John Wick Hex, essendo di calibro probabilmente molto maggiore. In effetti, non è la prima volta che emerge tale possibilità: già nel 2023 la compagnia aveva iniziato a discutere di un possibile adattamento di John Wick in videogioco, e considerando il tono tenuto da Fogelson nella recente chiamata sembra che tali progetti abbiano iniziato a prendere forma, con un possibile annuncio ufficiale in arrivo.

Da notare anche la presenza di Saw tra i franchise che dovrebbero essere protagonisti di adattamenti in videogioco, ma potrebbero essercene anche altri in arrivo, e considerando la quantità di titoli legati a Lionsgate le possibilità sono molteplici.