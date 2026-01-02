The Adventures of Elliot The Millennium Tales è stato classificato: data d'uscita in arrivo?

Rimaniamo in attesa di informazioni su The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, considerando che il gioco è stato classificato in Brasile dall'ente federale preposto alla catalogazione dei giochi per fasce d'età, cosa che potrebbe indicare un prossimo annuncio sulla data di uscita o altro.
Dell'affascinante gioco di ruolo classico da parte di Square Enix annunciato al Nintendo Direct dello scorso luglio sappiamo ancora poco, ma questo potrebbe essere un primo passo concreto verso informazioni più precise, considerando che la classificazione di solito non è molto distante dalla pubblicazione dei giochi, sebbene la questione si presti a diverse variazioni.
L'idea è che, quantomeno, questo possa essere un passo verso qualche ulteriore comunicazione ufficiale, almeno per quanto riguarda un possibile periodo di uscita.
Una classificazione che potrebbe indicare novità in arrivo
Nella fattispecie, la classificazione posiziona The Adventures of Elliot: The Millennium Tales come gioco per un pubblico di età superiore ai 12 anni, inoltre stranamente non riporta la versione Xbox Series X|S che è stata invece annunciata da Square Enix, dunque le informazioni potrebbero essere ancora parziali.
Considerando che il gioco era stato presentato dal publisher tra i titoli previsti per il 2026, la data di uscita dovrebbe essere definita nei prossimi mesi e non dovrebbe essere lontanissima.
Sviluppato da Claytechworks, con autori di Octopath Traveler e Bravely Default, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales prosegue nel solco delle produzioni precedenti dei medesimi autori come recupero degli stilemi classici del JRPG, utilizzati per raccontare nuove storie attraverso lo stile grafico HD-2D.
Il gioco è ambientato in una magica terra selvaggia invasa da tribù di bestie, dove il Regno di Huther rappresenta l'unico baluardo dell'umanità, protetto da una barriera magica.
Ci troveremo a scoprirne l'antica storia, ritrovando elementi tipici del JRPG classico tra sorprese, colpi di scena e ovviamente un sistema di combattimento ben costruito con elementi action ma anche strategici.