The Adventures of Elliot: The Millennium Tales ha sfruttato i commenti alla demo per migliorare il gioco

Durante il Partner Showcase di Nintendo di questa settimana, Square Enix ha annunciato che il suo nuovo gioco di ruolo con grafica HD-2D, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, arriverà su Nintendo Switch 2 a giugno. In vista dell'uscita, ha inoltre comunicato che apporterà alcune modifiche sulla base dei feedback ricevuti dai giocatori dopo la pubblicazione della demo.
Le novità
Vediamo quali sono i miglioramenti in arrivo, come comunicati dall'editore.
"Sulla base dei feedback raccolti tramite il sondaggio post-gioco della demo di debutto pubblicata su Nintendo Switch 2, apporteremo le seguenti modifiche:
- Aumento della velocità di movimento di Elliot
- Nuovi livelli di difficoltà
- Magicite sarà più comoda da utilizzare
- Modifica del comportamento del menu rapido delle armi
Se non avete ancora provato la Debut Demo, andate a scaricarla. È pensata per dare un'idea dell'esplorazione e dell'azione che si sperimenteranno nella versione finale. Quindi, aspettatevi dei combattimenti intensi, delle caverne inquietanti e tanti segreti da scoprire.
"Vedete un muro crepato? Fatelo saltare in aria con una bomba e potreste scoprire la via per un Tesoro Segreto, dun piccolo dungeon da esplorare per ottenere ricompense preziose. Potreste anche trovare un Santuario della Vita: queste sfide opzionali mettono alla prova le vostre abilità di combattimento e movimento. Potreste ottenere bottini utili come magicite o denaro. Ricordate sempre: è un gioco che premia i curiosi."