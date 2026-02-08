0

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales ha sfruttato i commenti alla demo per migliorare il gioco

Square Enix ha annunciato di aver apportato delle modifiche a The Adventures of Elliot: The Millennium Tales basate sui feedback della demo.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   08/02/2026
Il protagonista di The Adventures of Elliot: The Millennium Tales
Durante il Partner Showcase di Nintendo di questa settimana, Square Enix ha annunciato che il suo nuovo gioco di ruolo con grafica HD-2D, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, arriverà su Nintendo Switch 2 a giugno. In vista dell'uscita, ha inoltre comunicato che apporterà alcune modifiche sulla base dei feedback ricevuti dai giocatori dopo la pubblicazione della demo.

Le novità

Vediamo quali sono i miglioramenti in arrivo, come comunicati dall'editore.

"Sulla base dei feedback raccolti tramite il sondaggio post-gioco della demo di debutto pubblicata su Nintendo Switch 2, apporteremo le seguenti modifiche:

  • Aumento della velocità di movimento di Elliot
  • Nuovi livelli di difficoltà
  • Magicite sarà più comoda da utilizzare
  • Modifica del comportamento del menu rapido delle armi
Se non avete ancora provato la Debut Demo, andate a scaricarla. È pensata per dare un'idea dell'esplorazione e dell'azione che si sperimenteranno nella versione finale. Quindi, aspettatevi dei combattimenti intensi, delle caverne inquietanti e tanti segreti da scoprire.

"Vedete un muro crepato? Fatelo saltare in aria con una bomba e potreste scoprire la via per un Tesoro Segreto, dun piccolo dungeon da esplorare per ottenere ricompense preziose. Potreste anche trovare un Santuario della Vita: queste sfide opzionali mettono alla prova le vostre abilità di combattimento e movimento. Potreste ottenere bottini utili come magicite o denaro. Ricordate sempre: è un gioco che premia i curiosi."

Segnalazione Errore
