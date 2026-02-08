The Adventures of Elliot: The Millennium Tales ha sfruttato i commenti alla demo per migliorare il gioco

Durante il Partner Showcase di Nintendo di questa settimana , Square Enix ha annunciato che il suo nuovo gioco di ruolo con grafica HD-2D, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales , arriverà su Nintendo Switch 2 a giugno. In vista dell'uscita, ha inoltre comunicato che apporterà alcune modifiche sulla base dei feedback ricevuti dai giocatori dopo la pubblicazione della demo .

Le novità

Vediamo quali sono i miglioramenti in arrivo, come comunicati dall'editore.

"Sulla base dei feedback raccolti tramite il sondaggio post-gioco della demo di debutto pubblicata su Nintendo Switch 2, apporteremo le seguenti modifiche:

Aumento della velocità di movimento di Elliot

Nuovi livelli di difficoltà

Magicite sarà più comoda da utilizzare

Modifica del comportamento del menu rapido delle armi

Se non avete ancora provato la Debut Demo, andate a scaricarla. È pensata per dare un'idea dell'esplorazione e dell'azione che si sperimenteranno nella versione finale. Quindi, aspettatevi dei combattimenti intensi, delle caverne inquietanti e tanti segreti da scoprire.

"Vedete un muro crepato? Fatelo saltare in aria con una bomba e potreste scoprire la via per un Tesoro Segreto, dun piccolo dungeon da esplorare per ottenere ricompense preziose. Potreste anche trovare un Santuario della Vita: queste sfide opzionali mettono alla prova le vostre abilità di combattimento e movimento. Potreste ottenere bottini utili come magicite o denaro. Ricordate sempre: è un gioco che premia i curiosi."