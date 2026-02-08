Un disegno di legge USA mira a bloccare la creazione di nuovi data center

Venerdì, le senatrici dello Stato di New York Liz Krueger e Kristen Gonzales hanno presentato un disegno di legge che, se approvato, bloccherebbe la concessione di permessi per costruire nuovi data center per almeno tre anni e novanta giorni, al fine di dare il tempo necessario alle autorità per valutare il loro impatto e aggiornare le normative in materia.

Il provvedimento richiederebbe al Dipartimento per la Conservazione Ambientale e alla Commissione per i Servizi Pubblici di redigere dichiarazioni e rapporti sull'impatto dei data center durante il periodo di pausa, insieme a eventuali nuovi regolamenti ritenuti necessari per ridurre al minimo gli effetti dei data center sull'ambiente e sui consumatori nello Stato di New York.

Negli ultimi anni c'è stato un grosso incremento di data center nel mondo, dovuto allo sviluppo incontrollato delle intelligenze artificiali generative, che consumano una quantità enorme di risorse per essere mantenute. Le multinazionali che le gestiscono sembrano poco interessate a studiare gli effetti di questa corsa sulla società e l'ambiente, ma le preoccupazioni in merito si fanno sempre più forti.

Il disegno di legge richiederebbe agli enti indicati di studiare il consumo di acqua, elettricità e gas dei data center, nonché il loro impatto sui costi di queste risorse per i consumatori, tra le altre cose. Il testo, citando un'analisi di Bloomberg, osserva che "a livello nazionale, le tariffe elettriche domestiche sono aumentate del 13% nel 2025, in gran parte a causa dello sviluppo dei data center".

New York è il sesto stato USA quest'anno a presentare un disegno di legge volto a frenare l'espansione dei data center, seguendo le orme di Georgia, Maryland, Oklahoma, Vermont e Virginia. Il provvedimento è ancora nelle sue fasi iniziali e ora è all'esame della Commissione per la Conservazione Ambientale del Senato.