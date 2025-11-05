Inaugurata a Roma la mostra “Videogiochi. Oltre l’intrattenimento” alla presenza del Ministro Adolfo Urso

Oggi 5 novembre, alla presenza del Ministro Adolfo Urso è stata inaugurata a Roma, a Palazzo Piacentini, la mostra "Videogiochi. Oltre l'intrattenimento" , che mira a raccontare uno dei settori economici in più rapida crescita tra le industrie culturali e creative. Palazzo Piacentini è la sede storica del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Promossa dall'associazione di categoria IIDEA , la mostra sarà liberamente accessibile dal 7 al 14 novembre.

Il comunicato dell'evento fa notare che tra il 2019 e il 2024, l'industria dei videogiochi è cresciuta del 24%, arrivando ad avere un valore complessivo di 26,8 miliardi di euro, con oltre 116.000 professionisti qualificati impiegati in Europa. Quasi la metà della popolazione europea dai 6 ai 64 anni gioca ai videogiochi, con una distribuzione equilibrata tra uomini e donne (45%) e un'età media di 31 anni. L'Italia è tra i primi cinque mercati europei per consumo di videogiochi.

La mostra esplora il settore dei videogiochi attraverso quattro dimensioni principali:

Cultura e creatività: il videogioco viene presentato come nuova frontiera del Made in Italy da esportare in tutto il mondo;

Educazione: il videogioco come strumento per apprendere, costruire competenze, sviluppare talento e trasformare l'esperienza in opportunità professionali;

Responsabilità: il videogioco come spazio di intrattenimento sicuro, grazie all'impegno dell'industria nel garantire un ambiente di gioco responsabile con il sistema di classificazione e il codice di condotta PEGI, i controlli parentali e le iniziative di sensibilizzazione per le famiglie;

Innovazione: i videogiochi come laboratorio di sperimentazione tecnologica, in grado di trasformare prodotti, servizi e processi in ambiti diversi dall'intrattenimento, dai settori tradizionali a quelli emergenti.

Palazzo Piacentini è situato in Via Vittorio Veneto ed è facilmente raggiungibile tramite Metro A (fermata Barberini). È possibile visitare la mostra "Videogiochi. Oltre l'intrattenimento" negli orari: 9:00-18:00 nelle giornate di sabato e domenica e 17.00-20.00 dal lunedì al venerdì.

Vediamo ora i progetti in mostra: