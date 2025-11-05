L'emulatore PCSX2 è ora compatibile con quasi tutti i giochi per PS2: una grossa vittoria per la preservazione

PS2 aveva una libreria di giochi davvero enorme, che contava più di 4000 titoli, acquistabili soltanto in formato fisico. Non stupisce che sia la console più venduta di tutti i tempi e che molti di quelli che l'hanno vissuta la ricordino come un momento incredibile della storia dei videogiochi, capace di offrire esperienze molto diversificate tra loro, spesso di qualità altissima.

Purtroppo, la preservazione di quel patrimonio è stata complicata per anni, visto che gli editori e Sony stessa non si sono mostrati interessati a far sopravvivere la maggior parte di quei titoli, lasciando agli appassionati l'onere di provarci, senza alcun supporto e, anzi, mettendogli spesso i bastoni tra le ruote. Ora PCSX2, il più famoso emulatore di PlayStation 2 sulla piazza, ha raggiunto un traguardo incredibile: quello della compatibilità del 99,5% della libreria della console.