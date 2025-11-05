L'emulatore PCSX2 è ora compatibile con quasi tutti i giochi per PS2: una grossa vittoria per la preservazione

PS2 aveva una libreria di giochi davvero enorme, che contava più di 4000 titoli, acquistabili soltanto in formato fisico. Non stupisce che sia la console più venduta di tutti i tempi e che molti di quelli che l'hanno vissuta la ricordino come un momento incredibile della storia dei videogiochi, capace di offrire esperienze molto diversificate tra loro, spesso di qualità altissima.
Purtroppo, la preservazione di quel patrimonio è stata complicata per anni, visto che gli editori e Sony stessa non si sono mostrati interessati a far sopravvivere la maggior parte di quei titoli, lasciando agli appassionati l'onere di provarci, senza alcun supporto e, anzi, mettendogli spesso i bastoni tra le ruote. Ora PCSX2, il più famoso emulatore di PlayStation 2 sulla piazza, ha raggiunto un traguardo incredibile: quello della compatibilità del 99,5% della libreria della console.
Un grande traguardo
Si tratta di un traguardo enorme nel campo della preservazione videoludica, con solo quattro giochi non ancora perfettamente funzionanti sull'emulatore: Final Fantasy XI, Marvel Nemesis: L'ascesa degli esseri imperfetti, DRIV3R e World Series Baseball 2K3.
PCSX2 è da tempo l'emulatore PS2 di riferimento della scena, per la resa eccellente, migliore anche dell'emulazione ufficiale. Chiaramente non equivale a giocare sull'hardware reale, ma è comunque un modo eccellente per prendere il vostro gioco originale per PS2 preferito e farlo rivivere su di uno schermo, oltretutto con applicati degli effetti che possono migliorarlo non di poco dal punto di vista grafico e con l'aggiunta di comodità moderne che male non fanno.
Chiaramente è giusto dire che scaricare le versioni piratate dei giochi per PS2 è illegale, mentre l'emulazione in sé non lo è.