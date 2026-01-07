Intellivision Sprint è disponibile da oggi, con trailer di lancio

Plaion ha annunciato che Intellivision Sprint è disponibile da oggi, pubblicando contestualmente un trailer di lancio che illustra le caratteristiche della nuova, interessante retroconsole. Frutto di una collaborazione con Atari, Intellivision Sprint si presenta come una ricostruzione fedele e rispettosa dell'hardware originale, pensata per collezionisti, appassionati e giocatori che apprezzano la qualità artigianale e il design intelligente dei primi anni '80.

Dotata di ben quarantacinque giochi integrati, la retroconsole riporta nei salotti alcuni dei titoli più iconici del sistema, completamente rimasterizzati per i display moderni, senza sacrificare le sensazioni tattili e la filosofia di interazione che hanno reso celebre Intellivision.

La console celebra la rivalità storica tra Intellivision e Atari, che oggi si trasforma in una collaborazione: quarantaquattro anni dopo la cosiddetta Prima Guerra delle Console, le due aziende si uniscono per dare vita alla prima riedizione ufficiale dell'hardware Intellivision dopo decenni.