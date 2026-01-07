Intellivision Sprint è disponibile da oggi, con trailer di lancio

Plaion ha annunciato che Intellivision Sprint è disponibile da oggi, pubblicando contestualmente un trailer di lancio che illustra le caratteristiche della nuova, interessante retroconsole. Frutto di una collaborazione con Atari, Intellivision Sprint si presenta come una ricostruzione fedele e rispettosa dell'hardware originale, pensata per collezionisti, appassionati e giocatori che apprezzano la qualità artigianale e il design intelligente dei primi anni '80.
Dotata di ben quarantacinque giochi integrati, la retroconsole riporta nei salotti alcuni dei titoli più iconici del sistema, completamente rimasterizzati per i display moderni, senza sacrificare le sensazioni tattili e la filosofia di interazione che hanno reso celebre Intellivision.
La console celebra la rivalità storica tra Intellivision e Atari, che oggi si trasforma in una collaborazione: quarantaquattro anni dopo la cosiddetta Prima Guerra delle Console, le due aziende si uniscono per dare vita alla prima riedizione ufficiale dell'hardware Intellivision dopo decenni.
Controller e giochi
Annunciata a ottobre, Intellivision Sprint include classici come Astrosmash, Shark! Shark!, Night Stalker, Utopia e la prima versione ufficiale per Intellivision di Boulder Dash, ma la dotazione copre anche generi come sport, strategia e azione arcade.
I controller sono stati modernizzati con l'introduzione di connettività wireless e batterie ricaricabili, mentre un set di overlay interattivi ripristina l'esperienza fisica dei comandi originali. Inoltre l'uscita HDMI assicura immagini nitide e a bassa latenza sui televisori odierni.
In concomitanza con il lancio, Atari ha rilasciato un aggiornamento del firmware che aggiunge il salvataggio dei punteggi più alti, manuali online accessibili tramite QR code e un carosello giochi migliorato, facilmente installabile via USB seguendo le istruzioni ufficiali.