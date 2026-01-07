Il compositore di Final Fantasy Nobuo Uematsu è imbarazzato dalle proprie musiche, non le riascolta

Ne ha parlato in giapponese con Famitsu e GamesRadar+ ha proposto una traduzione in inglese delle sue dichiarazioni.

Final Fantasy è amato per molteplici motivazioni e una di queste è la colonna sonora. I fan della saga non possono non ricordare con affetto molte tracce composte da Nobuo Uematsu . Il compositore, però, non è proprio in grado di riascoltare le proprie composizioni, perché prova grande imbarazzo .

Cosa ha detto Uematsu sulla colonna sonora di Final Fantasy

Uematsu ha dichiarato: "Quando riascolto la mia soundtrack, non c'è una singola traccia che mi faccia pensare 'questa è bella', fintanto che parliamo di composizioni originali. Se qualcuno ne ha creato un arrangiamento orchestrale allora posso ascoltarla, ma per quanto riguarda le canzoni che sono incluse nei giochi, non sono soddisfatto di nessuna di esse. Dal momento in cui le ho completate, non posso più riascoltarle. Mi sento troppo in imbarazzo. Le ascolto così tanto quando le sto sistemando che alla fine le odio".

Ciò detto, non odia ogni elemento della colonna sonora di Final Fantasy 9 (che era il fulcro dell'intervista di Famitsu, in occasione del 25esimo anniversario del videogioco). "La melodia e la progressione degli accordi sono accettabili. Quando ascolto la mia musica ci sono dei punti sui quali solo io rifletto e che mi fanno dire cose come 'il suono è monotono' oppure 'perché non ho modificato questa parte in modo più rigoroso?'. La melodia non è però così male."

Ammette infine che "ci sono molte tracce in Final Fantasy 9" che "potrebbe apprezzare" se mai provasse ad ascoltarle di nuovo e il motivo è che è un grandissimo fan del fantasy medievale. "Mi piace anche la musica sintetizzata, quindi è stato divertente cambiare completamente stile [rispetto alle colonne sonore dei precedenti Final Fantasy], ma sono stato felice quando Final Fantasy 9 è tornato allo stile medievale. Sono un nerd del medioevo, dopotutto. Non puoi non ammirare il fantasy medievale".

