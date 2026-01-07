Prenota la tua copia PS5 di Nioh 3: su Amazon puoi ottenere la "launch edition" al prezzo minimo garantito

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di Nioh 3 per PlayStation 5 , la cui launch edition viene venduta al prezzo minimo garantito sulla piattaforma: 79,99€ . Puoi effettuare il pre-order del gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner qui sotto: Con la launch edition di Nioh 3 sarà possibile ottenere, oltre al gioco base, una steelbook e dei contenuti bonus DLC . Nioh 3 segna un'evoluzione importante per la celebre serie action RPG di Team Ninja, portando i giocatori in un mondo più ampio e liberamente esplorabile , senza rinunciare alla tensione e alla difficoltà che hanno reso iconico il franchise.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il nuovo terreno aperto invita all'esplorazione, offrendo ambientazioni suggestive e pericolose, dove ogni passo può nascondere una minaccia. Villaggi infestati da presenze sospette, Yokai potenti e implacabili e le impegnative sfide del Crogiolo mettono costantemente alla prova abilità, strategia e sangue freddo.

Una delle novità più rilevanti di Nioh 3 è la possibilità di adottare due stili di combattimento distinti: Samurai e Ninja. Il giocatore può passare in modo istantaneo e fluido da uno stile all'altro, adattandosi ai nemici e alle situazioni. Il comparto multigiocatore è stato ulteriormente ampliato. Con la modalità Evoca Visitatore è possibile aiutare altri giocatori o ricevere supporto nei momenti più difficili.